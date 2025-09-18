IndieWire divulga previsão para o Oscar 2026 com "O agente secreto"
Wagner Moura é apontado para a categoria de Melhor Ator enquanto Kleber Mendonça surge nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Diretor
compartilheSiga no
O site norte-americano especializado em cinema IndieWire divulgou, nesta quinta-feira (18/9), a lista de previsões para os indicados ao Oscar 2026. Dentre os citados, estão Wagner Moura (“O agente secreto”) na categoria de Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho (“O agente secreto”), nas categorias Melhor Roteiro Original e Melhor Diretor.
Leia Mais
Na previsão, o IndieWire divide as categorias em cinco tópicos: “favoritos”, “contendores”, “tiros de longo alcance”, “em um mundo perfeito” e “o tempo dirá”. Wagner Moura é citado como favorito na categoria de Melhor Ator. Já Kleber Mendonça, aparece como contendor nas categorias de Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.
Em maio deste ano, “O agente secreto” foi premiado no Festival de Cannes. Wagner Moura recebeu o Palma de Ouro de Melhor Ator e Kleber de Melhor Diretor, além de dois prêmios paralelos: o Fipresci, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o Prix des Cinémas Art et Essai, reconhecimento de exibidores independentes da França.
O filme é ambientado em 1977, no Recife, durante a ditadura militar. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), pesquisador e cientista que foge após ser jurado de morte por um oficial do regime militar. Na capital pernambucana, ele se abriga na casa de uma senhora que acolhe perseguidos políticos e cidadãos marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência.
O longa-metragem “Pecadores”, de Ryan Coogler, ainda é citado como um dos principais nomes na categoria de Melhor Filme, considerando três fatores: críticas positivas, um diretor “atrasado” e grande arrecadação de bilheteria.
“Hamnet” da diretora Chloé Zhao, “It was just an accident” de Jafar Panahi, filme vencedor do Palma de Ouro no Festival de Cannes e “No other choice”, do diretor Sul-coreado Park Chan-Wook, também são citados pelo veículo na disputa pelo Oscar.
Confira as previsões
Melhor filme
Favoritos:
- “A House of Dynamite”
- “Bugonia”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Jay Kelly”
- “No Other Choice”
- “One Battle After Another”
- “Sentimental Value”
- “Sinners”
- “Train Dreams”
Contendores:
- “It Was Just an Accident”
- “Kiss of the Spider Woman”
- “The Smashing Machine”
- “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”
- “The Voice of Hind Rajab”
Tiro de longa distância:
- “F1”
- “Rental Family”
- “The Lost Bus”
- “Roofman”
- “Weapons”
Em um mundo perfeito:
- “Black Bag”
- “Friendship”
- “The Shrouds”
O tempo dirá:
- “Avatar: Fire and Ash”
- “Is This Thing On?”
- “Marty Supreme”
- “Wicked: For Good”
- “The Testament of Ann Lee”
Melhor diretor
Favoritos:
- Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
- Kathryn Bigelow, “A House of Dynamite”
- Ryan Coogler, “Sinners”
- Joachim Trier, “Sentimental Value”
- Chloé Zhao, “Hamnet”
Contendores:
- Clint Bentley, “Train Dreams”
- Park Chan-wook, “No Other Choice”
- Guillermo del Toro, “Frankenstein”
- Kleber Mendonça Filho, “O agente secreto”
- Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”
Tiro de longa distância:
- Noah Baumbach, “Jay Kelly”
- Kaouther Ben Hania, “The Voice of Hind Rajab”
- Paul Greengrass, “The Lost Bus”
- Yorgos Lanthimos, “Bugonia”
- Benny Safdie, “The Smashing Machine”
Em um mundo perfeito:
- Alex Garland and Ray Mendoza, “Warfare”
- Dea Kulumbegashvili, “April”
- Óliver Laxe, “Sirt”
O tempo dirá:
- James Cameron, “Avatar: Fire and Ash”
- Jon M. Chu, “Wicked: For Good”
- Bradley Cooper, “Is This Thing On?”
- Mona Fastvold, “The Testament of Ann Lee”
- Josh Safdie, “Marty Supreme”
Melhor ator
Favoritos:
- Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
- Dwayne Johnson, “The Smashing Machine”
- Michael B. Jordan, “Sinners”
- Paul Mescal, “Hamnet”
- Wagner Moura, “O agente secreto”
Contendores:
- George Clooney, “Jay Kelly”
- Daniel Day-Lewis, “Anemone”
- Joel Egerton, “Train Dreams”
- Jesse Plemons, “Bugonia”
- Jeremy Allen White, “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”
Tiro de longa distância:
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Oscar Isaac, “Frankenstein”
- Lee Byung-hun, “No Other Choice”
- Matthew McConaughey, “The Lost Bus”
- Channing Tatum, “Roofman”
Em um mundo perfeito:
- Frank Dillane, “Urchin”
- Bill Skarsgård, “Dead Man’s Wire”
- Denzel Washington, “Highest 2 Lowest”
O tempo dirá:
- Riz Ahmed, “Hamlet”
- Will Arnett, “Is This Thing On?”
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Willem Dafoe, “Late Fame”
- Leo Woodall, “Tuner”
Melhor Roteiro
Favoritos:
- Noah Baumbach and Emily Mortimer (“Jay Kelly”)
- Ryan Coogler (“Sinners”)
- Noah Oppenheim (“A House of Dynamite”)
- Jafar Panahi (“It Was Just an Accident”)
- Joachim Trier and Eskil Vogt (“Sentimental Value”)
Contendores:
- Stephen Blahut and Hikari (“Rental Family”)
- Benny Safdie (“The Smashing Machine”)
- Zach Cregger (“Weapons”)
- Kleber Mendonça Filho (“O agente secreto”)
- Eva Victor (“Sorry, Baby”)
Tiro de longa distância:
- Ari Aster (“Eddington”)
- Mary Bronstein (“If I Had Legs I’d Kick You”)
- Santiago Fillol and Óliver Laxe (“Sirt”)
- Jim Jarmusch (“Father, Mother, Sister, Brother”)
- Celine Song (“Materialists”)
Em um mundo perfeito:
- Michael Angelo Covino and Kyle Marvin (“Splitsville”)
- Alex Russell (“Lurker”)
- James Sweeney (“Twinless”)
O tempo dirá:
- Ronald Bronstein and Josh Safdie (“Marty Supreme”)
- Samy Burch (“Late Fame”)
- James L. Brooks (“Ella McCay”)
- Brady Corbet and Mona Fastvold (“The Testament of Ann Lee”)
- Hailey Gates (“Atropia”)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos