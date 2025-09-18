Assine
overlay
Início Cultura
NO PÁREO

IndieWire divulga previsão para o Oscar 2026 com "O agente secreto"

Wagner Moura é apontado para a categoria de Melhor Ator enquanto Kleber Mendonça surge nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Diretor

Publicidade
Carregando...
Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
18/09/2025 19:00

compartilhe

Siga no
x
Wagner Moura venceu o Palma de Ouro de Melhor Ator e está na corrida pela indicação ao Oscar 2026.
Wagner Moura venceu o Palma de Ouro de Melhor Ator e está na corrida pela indicação ao Oscar 2026. crédito: Divulgação/ Vitrine Filmes

O site norte-americano especializado em cinema IndieWire divulgou, nesta quinta-feira (18/9), a lista de previsões para os indicados ao Oscar 2026. Dentre os citados, estão Wagner Moura (“O agente secreto”) na categoria de Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho (“O agente secreto”), nas categorias Melhor Roteiro Original e Melhor Diretor. 

Leia Mais

Na previsão, o IndieWire divide as categorias em cinco tópicos: “favoritos”, “contendores”, “tiros de longo alcance”, “em um mundo perfeito” e “o tempo dirá”. Wagner Moura é citado como favorito na categoria de Melhor Ator. Já Kleber Mendonça, aparece como contendor nas categorias de Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. 

Em maio deste ano, “O agente secreto” foi premiado no  Festival de Cannes. Wagner Moura recebeu o Palma de Ouro de Melhor Ator e Kleber de Melhor Diretor, além de dois prêmios paralelos: o Fipresci, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o Prix des Cinémas Art et Essai, reconhecimento de exibidores independentes da França.

O filme é ambientado em 1977, no Recife, durante a ditadura militar. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), pesquisador e cientista que foge após ser jurado de morte por um oficial do regime militar. Na capital pernambucana, ele se abriga na casa de uma senhora que acolhe perseguidos políticos e cidadãos marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência.

O longa-metragem “Pecadores”, de Ryan Coogler, ainda é citado como um dos principais nomes na categoria de Melhor Filme, considerando três fatores: críticas positivas, um diretor “atrasado” e grande arrecadação de bilheteria. 

“Hamnet” da diretora Chloé Zhao, “It was just an accident” de Jafar Panahi, filme vencedor do Palma de Ouro no Festival de Cannes e “No other choice”, do diretor Sul-coreado Park Chan-Wook, também são citados pelo veículo na disputa pelo Oscar. 

Confira as previsões

Melhor filme

Favoritos:

  • “A House of Dynamite”
  • “Bugonia”
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Jay Kelly”
  • “No Other Choice”
  • “One Battle After Another”
  • “Sentimental Value”
  • “Sinners”
  • “Train Dreams”

Contendores:

  • “It Was Just an Accident”
  • “Kiss of the Spider Woman”
  • “The Smashing Machine”
  • “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”
  • “The Voice of Hind Rajab”

Tiro de longa distância:

  • “F1”
  • “Rental Family”
  • “The Lost Bus”
  • “Roofman”
  • “Weapons”

Em um mundo perfeito:

  • “Black Bag”
  • “Friendship”
  • “The Shrouds”

O tempo dirá:

  • “Avatar: Fire and Ash”
  • “Is This Thing On?”
  • “Marty Supreme”
  • “Wicked: For Good”
  • “The Testament of Ann Lee”

Melhor diretor

Favoritos:

  • Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
  • Kathryn Bigelow, “A House of Dynamite”
  • Ryan Coogler, “Sinners”
  • Joachim Trier, “Sentimental Value”
  • Chloé Zhao, “Hamnet”

Contendores:

  • Clint Bentley, “Train Dreams”
  • Park Chan-wook, “No Other Choice”
  • Guillermo del Toro, “Frankenstein”
  • Kleber Mendonça Filho, “O agente secreto”
  • Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”

Tiro de longa distância:

  • Noah Baumbach, “Jay Kelly”
  • Kaouther Ben Hania, “The Voice of Hind Rajab”
  • Paul Greengrass, “The Lost Bus”
  • Yorgos Lanthimos, “Bugonia”
  • Benny Safdie, “The Smashing Machine”

Em um mundo perfeito:

  • Alex Garland and Ray Mendoza, “Warfare”
  • Dea Kulumbegashvili, “April”
  • Óliver Laxe, “Sirt”

O tempo dirá:

  • James Cameron, “Avatar: Fire and Ash”
  • Jon M. Chu, “Wicked: For Good”
  • Bradley Cooper, “Is This Thing On?”
  • Mona Fastvold, “The Testament of Ann Lee”
  • Josh Safdie, “Marty Supreme”

Melhor ator

Favoritos:

  • Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
  • Dwayne Johnson, “The Smashing Machine”
  • Michael B. Jordan, “Sinners”
  • Paul Mescal, “Hamnet”
  • Wagner Moura, “O agente secreto”

Contendores:

  • George Clooney, “Jay Kelly”
  • Daniel Day-Lewis, “Anemone”
  • Joel Egerton, “Train Dreams”
  • Jesse Plemons, “Bugonia”
  • Jeremy Allen White, “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”

Tiro de longa distância:

  • Ethan Hawke, “Blue Moon”
  • Oscar Isaac, “Frankenstein”
  • Lee Byung-hun, “No Other Choice”
  • Matthew McConaughey, “The Lost Bus”
  • Channing Tatum, “Roofman”

Em um mundo perfeito:

  • Frank Dillane, “Urchin”
  • Bill Skarsgård, “Dead Man’s Wire”
  • Denzel Washington, “Highest 2 Lowest”

O tempo dirá:

  • Riz Ahmed, “Hamlet”
  • Will Arnett, “Is This Thing On?”
  • Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
  • Willem Dafoe, “Late Fame”
  • Leo Woodall, “Tuner”

Melhor Roteiro

Favoritos:

  • Noah Baumbach and Emily Mortimer (“Jay Kelly”)
  • Ryan Coogler (“Sinners”)
  • Noah Oppenheim (“A House of Dynamite”)
  • Jafar Panahi (“It Was Just an Accident”)
  • Joachim Trier and Eskil Vogt (“Sentimental Value”)

Contendores:

  • Stephen Blahut and Hikari (“Rental Family”)
  • Benny Safdie (“The Smashing Machine”)
  • Zach Cregger (“Weapons”)
  • Kleber Mendonça Filho (“O agente secreto”)
  • Eva Victor (“Sorry, Baby”)

Tiro de longa distância:

  • Ari Aster (“Eddington”)
  • Mary Bronstein (“If I Had Legs I’d Kick You”)
  • Santiago Fillol and Óliver Laxe (“Sirt”)
  • Jim Jarmusch (“Father, Mother, Sister, Brother”)
  • Celine Song (“Materialists”)

Em um mundo perfeito:

  • Michael Angelo Covino and Kyle Marvin (“Splitsville”)
  • Alex Russell (“Lurker”)
  • James Sweeney (“Twinless”)

O tempo dirá:

  • Ronald Bronstein and Josh Safdie (“Marty Supreme”)
  • Samy Burch (“Late Fame”)
  • James L. Brooks (“Ella McCay”)
  • Brady Corbet and Mona Fastvold (“The Testament of Ann Lee”)
  • Hailey Gates (“Atropia”)

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

cinema cultura kleber-mendonca-filho o-agente-secreto oscar oscar-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay