Talk show que fez piada com Trump e Kirk é cancelado e gera revolta

Uma piada feita pelo apresentador Jimmy Kimmel durante o “Jimmy Kimmel Live!” provocou uma crise política e resultou na suspensão do programa pela ABC por tempo indeterminado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17/9). No mesmo dia, ele foi visto retirando pertences do estúdio da emissora. O humorista ironizou a forma como Donald Trump comentou a morte do influenciador conservador Charlie Kirk, assassinado no último dia 10.

Durante o monólogo da última segunda-feira, Kimmel criticou aliados de Trump por tentarem se distanciar do principal suspeito do crime, Tyler Robinson, e ironizou o tom do presidente ao falar sobre o luto.

Jimmy Kimmel, comediante dos EUA, teve seu programa de TV suspenso, após...



Brincar sobre o "luto sofrido" por Trump após a morte de Charlie Kirk.



Trump ameaçou intervir se não fizessem nada contra Kimmel.



Esse é o Presidente "democrático" dos bolsonaristas...



“A turma do MAGA [Make America Great Again] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso. Entre uma acusação e outra, também houve luto. Não é assim que um adulto fala sobre a morte de um amigo. Está mais para como uma criança de quatro anos fala sobre a morte de seu peixe”, disse Kimmel.

Além disso, o apresentador ironizou o fato de Trump, ao ser questionado por jornalistas sobre a morte do aliado, responder que estava “bem” e mudar rapidamente de assunto para falar sobre reformas no Salão da Casa Branca.

No ar desde 2003, o “Jimmy Kimmel Live!” é o segundo talk show mais longevo da TV americana, atrás apenas de “The Tonight Show Starring Johnny Carson”. Embora a ABC fale em suspensão temporária, não está claro se o programa retornará à grade.

Pressão política e reação da ABC

De acordo com a imprensa internacional, a rede ABC, pertencente à Disney, anunciou a suspensão após pressões do governo. O órgão regulador de comunicações ameaçou rever licenças de emissoras caso medidas não fossem tomadas. Pelo menos uma afiliada já havia sinalizado que deixaria de transmitir o talk show antes da suspensão ser anunciada.

Após o anúncio, Trump comemorou nas redes sociais. “O programa Jimmy Kimmel Show, com seus índices de audiência sob pressão, está cancelado. Parabéns à ABC por, finalmente, ter a coragem”, escreveu.

A suspensão gerou revolta em Hollywood. O Sindicato dos Roteiristas da América e o Sindicato dos Atores de Cinema emitiram comunicados em defesa de Kimmel, classificando a medida como censura estatal. Parlamentares democratas também criticaram a decisão, alertando para o risco de um precedente perigoso contra a liberdade de expressão.

“Esse precedente é perigoso. Se programas de humor político forem silenciados sob ameaça governamental, a democracia perde uma de suas vozes mais críticas”, declarou um porta-voz sindical à Reuters.

O caso Charlie Kirk