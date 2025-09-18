Talk show que fez piada com Trump e Kirk é cancelado e gera revolta
Apresentador Jimmy Kimmel criticou o modo como o presidente dos Estados Unidos reagiu à morte do influenciador, dizendo que parecia uma criança de quatro anos
Uma piada feita pelo apresentador Jimmy Kimmel durante o “Jimmy Kimmel Live!” provocou uma crise política e resultou na suspensão do programa pela ABC por tempo indeterminado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17/9). No mesmo dia, ele foi visto retirando pertences do estúdio da emissora. O humorista ironizou a forma como Donald Trump comentou a morte do influenciador conservador Charlie Kirk, assassinado no último dia 10.
Durante o monólogo da última segunda-feira, Kimmel criticou aliados de Trump por tentarem se distanciar do principal suspeito do crime, Tyler Robinson, e ironizou o tom do presidente ao falar sobre o luto.
Jimmy Kimmel, comediante dos EUA, teve seu programa de TV suspenso, após...— Esquerda Libre ???? (@EsquerdaLibre) September 18, 2025
Brincar sobre o "luto sofrido" por Trump após a morte de Charlie Kirk.
Trump ameaçou intervir se não fizessem nada contra Kimmel.
Esse é o Presidente "democrático" dos bolsonaristas...
SEM ANISTIA! pic.twitter.com/7HiZmv0UHJ
“A turma do MAGA [Make America Great Again] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso. Entre uma acusação e outra, também houve luto. Não é assim que um adulto fala sobre a morte de um amigo. Está mais para como uma criança de quatro anos fala sobre a morte de seu peixe”, disse Kimmel.
Além disso, o apresentador ironizou o fato de Trump, ao ser questionado por jornalistas sobre a morte do aliado, responder que estava “bem” e mudar rapidamente de assunto para falar sobre reformas no Salão da Casa Branca.
No ar desde 2003, o “Jimmy Kimmel Live!” é o segundo talk show mais longevo da TV americana, atrás apenas de “The Tonight Show Starring Johnny Carson”. Embora a ABC fale em suspensão temporária, não está claro se o programa retornará à grade.
Pressão política e reação da ABC
De acordo com a imprensa internacional, a rede ABC, pertencente à Disney, anunciou a suspensão após pressões do governo. O órgão regulador de comunicações ameaçou rever licenças de emissoras caso medidas não fossem tomadas. Pelo menos uma afiliada já havia sinalizado que deixaria de transmitir o talk show antes da suspensão ser anunciada.
Após o anúncio, Trump comemorou nas redes sociais. “O programa Jimmy Kimmel Show, com seus índices de audiência sob pressão, está cancelado. Parabéns à ABC por, finalmente, ter a coragem”, escreveu.
A suspensão gerou revolta em Hollywood. O Sindicato dos Roteiristas da América e o Sindicato dos Atores de Cinema emitiram comunicados em defesa de Kimmel, classificando a medida como censura estatal. Parlamentares democratas também criticaram a decisão, alertando para o risco de um precedente perigoso contra a liberdade de expressão.
“Esse precedente é perigoso. Se programas de humor político forem silenciados sob ameaça governamental, a democracia perde uma de suas vozes mais críticas”, declarou um porta-voz sindical à Reuters.
O caso Charlie Kirk
-
Charlie Kirk era ativista conservador, fundador do Turning Point USA, muito ligado ao movimento MAGA
-
Ele foi morto em 10 de setembro de 2025, durante uma palestra na Utah Valley University, em Orem, Utah, sendo atingido por um tiro no pescoço
-
O principal suspeito é Tyler James Robinson, de 22 anos. Ele foi preso após uma busca liderada pelo FBI
-
A acusação é de homicídio agravado, entre outras possíveis acusações
-
Os investigadores encontraram uma arma, um rifle Mauser .30-06, próximo ao campus, com inscrições perturbadoras. Também há imagens de vigilância, marcas de presença (impressões de calçado, marcas de braço, palma) no telhado de onde, segundo cálculo, ocorreu o disparou
-
Textos enviados por Robinson a pessoas próximas (morador do mesmo apartamento/parceiro) sugerem que ele se cansou do que chamava de “ódio” de Kirk