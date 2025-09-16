Assine
overlay
Início Internacional
ASSASSINATO NOS EUA

Idoso admite falsa confissão para distrair polícia no caso Charlie Kirk

George Zinn, de 71 anos, foi preso logo após o atentado a Kirk, dizendo ter sido o atirador

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/09/2025 12:54

compartilhe

Siga no
x
George Zinn foi preso por ter confessado ter atirado em Charlie Kirk
George Zinn foi preso por ter confessado ter atirado em Charlie Kirk crédito: Shutterstock Editorial / AFP

George Zinn, de 71 anos, que foi preso logo após o atentado a Charlie Kirk, na última quarta-feira (10/9), fez uma confissão falsa de que atirou contra o conservador durante evento na Universidade de Utah Valley. De acordo com documentos judiciais obtidos pela Fox 13, o idoso disse que o objetivo era “desviar a atenção do verdadeiro atirador”. 

Logo após o assassinato, Zinn se aproximou de agentes de segurança. “Eu atirei nele, agora atirem em mim”, gritou. A polícia constatou que ele estava desarmado e o prendeu no local.

Leia Mais

Durante o interrogatório, Zinn admitiu que não havia disparado contra Kirk. Segundo o relatório, ele declarou que queria criar uma distração “para proteger o verdadeiro autor do crime”. Ainda no hospital, para onde foi levado por questões de saúde, teria dito que “queria ser um mártir pela pessoa que foi baleada”.

De acordo com a polícia, a falsa confissão atrasou o trabalho investigativo e consumiu recursos em um momento crucial da apuração. Por isso, Zinn foi acusado de obstrução da justiça, crime de segundo grau.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento caótico em que o idoso é levado pela polícia enquanto gritava “Atirem em mim”. A cena causou comoção entre estudantes que presenciaram a prisão. A imagem rapidamente se espalhou na internet, levando muitos a acreditar, inicialmente, que ele era o verdadeiro assassino de Kirk.

Histórico de provocações

George Zinn foi chamado pela imprensa local de “provocador político”. Ele já foi expulso de diversos eventos e possui histórico de prisões por invasão de propriedade em protestos, festivais de cinema e comícios. Em 2013, chegou a cumprir um ano de prisão após ameaçar bombardear a Maratona de Salt Lake City.

“O George aparecia em quase todos os eventos políticos. Ele tinha esse comportamento estranho e desafiador, mas era mais um provocador do que qualquer outra coisa”, declarou Sim Gill, promotor público do Condado de Salt Lake, ao Salt Lake Tribune, na ocasião.

As autoridades ressaltam que não há indícios de ligação entre Zinn e o verdadeiro suspeito, Tyler Robinson, preso na última quinta-feira, após ser entregue pela própria família. Segundo investigadores, a existência de uma possível “rede estendida” que teria ajudado ou instigado o crime ainda está sendo apurada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem é o principal suspeito da morte de Kirk?

  • Tyler Robinson, de 22 anos, é o principal suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, ocorrido em 10 de setembro de 2025, durante um evento na Utah Valley University, em Orem, Utah;
  • Robinson foi preso após uma denúncia feita por um familiar que reconheceu o filho nas imagens divulgadas pela polícia. Ele está atualmente detido sem direito a fiança e enfrenta acusações de assassinato qualificado, obstrução da justiça e disparo de arma de fogo com lesão corporal grave;
  • Robinson frequentou brevemente a Utah State University em 2021, mas abandonou os estudos. Atualmente, ele cursa o programa de aprendizagem elétrica na Dixie Technical College, também em Utah;
  • Embora proveniente de uma família conservadora, autoridades destacam que Robinson demonstrava opiniões políticas divergentes;
  • Ele expressou desagrado por Charlie Kirk em conversas familiares, referindo-se a ele como alguém que "espalha ódio";
  • Além disso, Robinson mantinha um relacionamento romântico com uma pessoa que está em processo de transição de gênero;
  • A polícia identificou Robinson por meio de câmeras de segurança que registraram sua chegada ao campus em um Dodge Challenger cinza;
  • Além disso, evidências de DNA ligaram-no ao rifle utilizado no crime e a uma chave de fenda encontrada no local;
  • Ele também deixou uma nota manuscrita, agora destruída, expressando a intenção de matar Kirk, e confessou o crime em uma conversa no Discord.

Tópicos relacionados:

assassinato crimes estados-unidos mundo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay