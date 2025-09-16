Idoso admite falsa confissão para distrair polícia no caso Charlie Kirk

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

George Zinn, de 71 anos, que foi preso logo após o atentado a Charlie Kirk, na última quarta-feira (10/9), fez uma confissão falsa de que atirou contra o conservador durante evento na Universidade de Utah Valley. De acordo com documentos judiciais obtidos pela Fox 13, o idoso disse que o objetivo era “desviar a atenção do verdadeiro atirador”.

Logo após o assassinato, Zinn se aproximou de agentes de segurança. “Eu atirei nele, agora atirem em mim”, gritou. A polícia constatou que ele estava desarmado e o prendeu no local.

Durante o interrogatório, Zinn admitiu que não havia disparado contra Kirk. Segundo o relatório, ele declarou que queria criar uma distração “para proteger o verdadeiro autor do crime”. Ainda no hospital, para onde foi levado por questões de saúde, teria dito que “queria ser um mártir pela pessoa que foi baleada”.

De acordo com a polícia, a falsa confissão atrasou o trabalho investigativo e consumiu recursos em um momento crucial da apuração. Por isso, Zinn foi acusado de obstrução da justiça, crime de segundo grau.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento caótico em que o idoso é levado pela polícia enquanto gritava “Atirem em mim”. A cena causou comoção entre estudantes que presenciaram a prisão. A imagem rapidamente se espalhou na internet, levando muitos a acreditar, inicialmente, que ele era o verdadeiro assassino de Kirk.

Histórico de provocações

George Zinn foi chamado pela imprensa local de “provocador político”. Ele já foi expulso de diversos eventos e possui histórico de prisões por invasão de propriedade em protestos, festivais de cinema e comícios. Em 2013, chegou a cumprir um ano de prisão após ameaçar bombardear a Maratona de Salt Lake City.

“O George aparecia em quase todos os eventos políticos. Ele tinha esse comportamento estranho e desafiador, mas era mais um provocador do que qualquer outra coisa”, declarou Sim Gill, promotor público do Condado de Salt Lake, ao Salt Lake Tribune, na ocasião.

As autoridades ressaltam que não há indícios de ligação entre Zinn e o verdadeiro suspeito, Tyler Robinson, preso na última quinta-feira, após ser entregue pela própria família. Segundo investigadores, a existência de uma possível “rede estendida” que teria ajudado ou instigado o crime ainda está sendo apurada.

