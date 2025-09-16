Idoso admite falsa confissão para distrair polícia no caso Charlie Kirk
George Zinn, de 71 anos, foi preso logo após o atentado a Kirk, dizendo ter sido o atirador
compartilheSiga no
George Zinn, de 71 anos, que foi preso logo após o atentado a Charlie Kirk, na última quarta-feira (10/9), fez uma confissão falsa de que atirou contra o conservador durante evento na Universidade de Utah Valley. De acordo com documentos judiciais obtidos pela Fox 13, o idoso disse que o objetivo era “desviar a atenção do verdadeiro atirador”.
Logo após o assassinato, Zinn se aproximou de agentes de segurança. “Eu atirei nele, agora atirem em mim”, gritou. A polícia constatou que ele estava desarmado e o prendeu no local.
Leia Mais
Durante o interrogatório, Zinn admitiu que não havia disparado contra Kirk. Segundo o relatório, ele declarou que queria criar uma distração “para proteger o verdadeiro autor do crime”. Ainda no hospital, para onde foi levado por questões de saúde, teria dito que “queria ser um mártir pela pessoa que foi baleada”.
De acordo com a polícia, a falsa confissão atrasou o trabalho investigativo e consumiu recursos em um momento crucial da apuração. Por isso, Zinn foi acusado de obstrução da justiça, crime de segundo grau.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento caótico em que o idoso é levado pela polícia enquanto gritava “Atirem em mim”. A cena causou comoção entre estudantes que presenciaram a prisão. A imagem rapidamente se espalhou na internet, levando muitos a acreditar, inicialmente, que ele era o verdadeiro assassino de Kirk.
Histórico de provocações
George Zinn foi chamado pela imprensa local de “provocador político”. Ele já foi expulso de diversos eventos e possui histórico de prisões por invasão de propriedade em protestos, festivais de cinema e comícios. Em 2013, chegou a cumprir um ano de prisão após ameaçar bombardear a Maratona de Salt Lake City.
“O George aparecia em quase todos os eventos políticos. Ele tinha esse comportamento estranho e desafiador, mas era mais um provocador do que qualquer outra coisa”, declarou Sim Gill, promotor público do Condado de Salt Lake, ao Salt Lake Tribune, na ocasião.
As autoridades ressaltam que não há indícios de ligação entre Zinn e o verdadeiro suspeito, Tyler Robinson, preso na última quinta-feira, após ser entregue pela própria família. Segundo investigadores, a existência de uma possível “rede estendida” que teria ajudado ou instigado o crime ainda está sendo apurada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quem é o principal suspeito da morte de Kirk?
- Tyler Robinson, de 22 anos, é o principal suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, ocorrido em 10 de setembro de 2025, durante um evento na Utah Valley University, em Orem, Utah;
- Robinson foi preso após uma denúncia feita por um familiar que reconheceu o filho nas imagens divulgadas pela polícia. Ele está atualmente detido sem direito a fiança e enfrenta acusações de assassinato qualificado, obstrução da justiça e disparo de arma de fogo com lesão corporal grave;
- Robinson frequentou brevemente a Utah State University em 2021, mas abandonou os estudos. Atualmente, ele cursa o programa de aprendizagem elétrica na Dixie Technical College, também em Utah;
- Embora proveniente de uma família conservadora, autoridades destacam que Robinson demonstrava opiniões políticas divergentes;
- Ele expressou desagrado por Charlie Kirk em conversas familiares, referindo-se a ele como alguém que "espalha ódio";
- Além disso, Robinson mantinha um relacionamento romântico com uma pessoa que está em processo de transição de gênero;
- A polícia identificou Robinson por meio de câmeras de segurança que registraram sua chegada ao campus em um Dodge Challenger cinza;
- Além disso, evidências de DNA ligaram-no ao rifle utilizado no crime e a uma chave de fenda encontrada no local;
- Ele também deixou uma nota manuscrita, agora destruída, expressando a intenção de matar Kirk, e confessou o crime em uma conversa no Discord.