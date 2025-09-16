Suspeito de assassinato de Kirk será indiciado nesta terça-feira

O suspeito do assassinato do influenciador americano de direita Charlie Kirk será indiciado em um tribunal de Utah nesta terça-feira (16), informaram as autoridades.

Kirk, um aliado próximo do presidente americano, Donald Trump, morreu na última quarta-feira durante um evento em uma universidade de Utah. Ele era o fundador do grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Segundo as autoridades, o suspeito Tyler Robinson, de 22 anos, usou um rifle com mira telescópica para matar Kirk com um único tiro no pescoço, disparado de um telhado. Ele foi preso após 33 horas de busca.

Kirk, casado com Erika Kirk e pai de dois filhos, usava regularmente o TikTok, o Instagram e o YouTube para divulgar suas visões conservadoras, incluindo duras críticas ao movimento pelos direitos transgêneros.

Ele também compartilhava trechos de suas opiniões em debates durante seus inúmeros eventos universitários.

O diretor do FBI, Kash Patel, foi severamente criticado por sua condução após o crime, inclusive por anunciar rapidamente a prisão de outro suspeito, que foi solto duas horas depois.

Nesta terça-feira, Patel será interrogado por um painel do Senado, inclusive sobre sua condução do ataque contra Kirk.

A Casa Branca informou na segunda-feira que investigará um suposto "movimento terrorista doméstico" de esquerda após o assassinato do influenciador, levantando preocupações de que possa ser usado para silenciar opositores políticos.

