Suspeito de matar Kirk é 'patriota' de 'ótima família', dizem vizinhos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os vizinhos de Tyler Robinson - suspeito de matar o comentarista conservador Charlie Kirk, na última quarta-feira (10/9) - viram a rotina da pacata cidade de Washington, no Estado de Utah (EUA), mudar desde o assassinato. Segundo alguns deles, os Robinsons são "patriotas" e "uma boa família".

Tyler Robinson, de 22 anos, está preso desde a última quinta-feira. Ele foi entregue à polícia pelo próprio pai, após imagens suas serem divulgadas pelo FBI.

Rotina do bairro mudou após prisão. Helicópteros e viaturas de polícia fazem rondas, e policiais e repórteres circulam pelas ruas e batem de porta em porta, na tentativa de obter mais informações a respeito do assassinato que tomou o debate público nos EUA e no mundo.

Segundo moradores, "bairro inteiro é muito próximo". Em entrevista à BBC, vizinhos dos Robinson disseram que eles "são uma ótima família, cidadãos comuns". A avó de um dos entrevistados chegou a afirmar que eles são "pessoas muito patriotas".

"É uma boa família", disse o governador de Utah, Spencer Cox, no sábado, à CNN. De acordo com o republicano, o suspeito "teve uma infância normal. Todas aquelas coisas que você esperaria que nunca levassem a algo assim. E, infelizmente, levaram".

Tyler especificamente "era um garoto bem quieto", contou outra vizinha à BBC. Também segundo ela, os irmãos mais novos dele costumavam se envolver mais em atividades comunitárias e esportes.

Nos últimos tempos, suspeito morava com Lance Twiggs, 22, com quem teria um relacionamento, segundo a imprensa local. Em depoimento, Twiggs mostrou à polícia posts de Robinson no Discord. Nas mensagens, o suspeito falava sobre a "necessidade de recuperar um rifle".

Vizinhos se mostraram chocados. "Durante todo esse tempo, eu nunca imaginei que estava morando ao lado de alguém capaz de fazer algo assim", disse uma das pessoas entrevistadas à BBC. "Isso faz você se perguntar: quão próxima eu estou de alguém que poderia fazer algo assim?"

Relembre

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA, Donald Trump, na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu.

Antes da prisão de Tyler, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não tiveram qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Suspeito teria confessado assassinato ao pai, que é um veterano da polícia local, depois de ser reconhecido por ele em fotos divulgadas pelo FBI. O homem o manteve em custódia com a ajuda de um pastor até a chegada da polícia.

Tyler Robson não confessou crime em depoimento. Porém, os vestígios de DNA encontrados na cena do assassinato coincidem com o DNA dele, declarou Patel nesta segunda-feira (15/9).

Trump afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou o presidente.

Polícia deve apresentar acusações formais contra Robinson nesta terça-feira (16). Na sequência, ele deve ser levado para sua primeira audiência em tribunal.