DETIDO

Quem é Tyler Robinson, preso por suspeita de matar Charlie Kirk

Jovem de 22 anos é estudante da Universidade de Utah, com bom desempenho acadêmico

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/09/2025 12:33

Tyler Robinson, preso por suspeita de matar Charlie Kirk
Tyler Robinson, preso por suspeita de matar Charlie Kirk crédito: divulgação

O jovem americano Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso sob suspeita de assassinar o influenciador conservador Charlie Kirk em um evento na Utah Valley University, em Orem, Utah, Estados Unidos. Robinson era estudante universitário e filho de um veterano da polícia local. A informação foi divulgada pelas autoridades americanas nesta sexta (12/9).

Tyler é o mais velho de três irmãos, e parte de sua rotina era compartilhada nas redes sociais pela mãe, Amber Jones Robinson. Ele morava no condado de Washington, a mais de 400 km do local do crime, e estudava na Universidade Estadual de Utah com bolsa de estudos, apresentando bom desempenho acadêmico, segundo informações da imprensa americana. Pouco antes do ataque, ele havia comentado sobre a ida de Charlie Kirk a Utah, descrevendo o influenciador como alguém “cheio de ódio e espalhando ódio”.

Durante a investigação, a polícia encontrou munições com mensagens que indicam motivação política: no estojo de bala disparado estava escrito “Ei, fascista, pegue isso!”, enquanto outras duas munições não utilizadas continham as frases “Se você está lendo isso, você é gay” e “Bella Ciao”, referência à famosa canção antifascista italiana.

Segundo autoridades, Tyler teria confessado o crime ao pai, veterano do Departamento do Xerife do Condado de Washington. O pai manteve o jovem em custódia com ajuda de um pastor local até a chegada da polícia. Ele também reconheceu o filho nas fotos divulgadas pelas autoridades.

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu à família pela cooperação; “Eu quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram”, declarou. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre a prisão de Robinson, afirmando que espera a aplicação da pena de morte no caso; “Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele [o estado ded Utah] é bem favorável à pena de morte neste caso”, afirmou. 

Relembre o caso Charlie Kirk

  • Charlie Kirk, de 31 anos, fundador do grupo Turning Point USA, foi baleado no pescoço durante um evento em 10 de setembro de 2025, na Utah Valley University.
  • O tiro partiu de uma construção a cerca de 180 metros do palco.
  • Kirk foi socorrido e passou por cirurgia, mas morreu no hospital. A morte foi anunciada por Donald Trump em redes sociais.
  • Inicialmente, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório pelo FBI, que investigou o caso como homicídio.
  • A arma do crime, um rifle de alta potência, foi localizada pelo FBI, e imagens de segurança ajudaram a identificar o suspeito.

Quem era Charlie Kirk

  • Fundador do Turning Point USA, organização conservadora voltada à mobilização política de jovens e estudantes.
  • Figura proeminente entre jovens conservadores, com palestras, debates e aparições na mídia, incluindo programa de rádio/podcast.
  • Próximo de Donald Trump, teve papel importante na mobilização de jovens conservadores nos Estados Unidos.
  • Kirk se destacava por abordar temas como identidade de gênero, imigração, fé, valores familiares e críticas à mídia tradicional.

