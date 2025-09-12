Quem é Tyler Robinson, preso por suspeita de matar Charlie Kirk

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jovem americano Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso sob suspeita de assassinar o influenciador conservador Charlie Kirk em um evento na Utah Valley University, em Orem, Utah, Estados Unidos. Robinson era estudante universitário e filho de um veterano da polícia local. A informação foi divulgada pelas autoridades americanas nesta sexta (12/9).

Tyler é o mais velho de três irmãos, e parte de sua rotina era compartilhada nas redes sociais pela mãe, Amber Jones Robinson. Ele morava no condado de Washington, a mais de 400 km do local do crime, e estudava na Universidade Estadual de Utah com bolsa de estudos, apresentando bom desempenho acadêmico, segundo informações da imprensa americana. Pouco antes do ataque, ele havia comentado sobre a ida de Charlie Kirk a Utah, descrevendo o influenciador como alguém “cheio de ódio e espalhando ódio”.

Durante a investigação, a polícia encontrou munições com mensagens que indicam motivação política: no estojo de bala disparado estava escrito “Ei, fascista, pegue isso!”, enquanto outras duas munições não utilizadas continham as frases “Se você está lendo isso, você é gay” e “Bella Ciao”, referência à famosa canção antifascista italiana.

Segundo autoridades, Tyler teria confessado o crime ao pai, veterano do Departamento do Xerife do Condado de Washington. O pai manteve o jovem em custódia com ajuda de um pastor local até a chegada da polícia. Ele também reconheceu o filho nas fotos divulgadas pelas autoridades.

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu à família pela cooperação; “Eu quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram”, declarou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre a prisão de Robinson, afirmando que espera a aplicação da pena de morte no caso; “Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele [o estado ded Utah] é bem favorável à pena de morte neste caso”, afirmou.

Relembre o caso Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 anos, fundador do grupo Turning Point USA, foi baleado no pescoço durante um evento em 10 de setembro de 2025, na Utah Valley University.

O tiro partiu de uma construção a cerca de 180 metros do palco.

Kirk foi socorrido e passou por cirurgia, mas morreu no hospital. A morte foi anunciada por Donald Trump em redes sociais.

Inicialmente, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório pelo FBI, que investigou o caso como homicídio.

A arma do crime, um rifle de alta potência, foi localizada pelo FBI, e imagens de segurança ajudaram a identificar o suspeito.

