MORTE DE TRUMPISTA

Trump afirma que suposto assassino de Charlie Kirk foi detido

Presidente dos Estados Unidos disse ter "alto grau de certeza" de que o homem detido se trata do homem que atirou em Kirk

AFP
AFP
12/09/2025 09:08 - atualizado em 12/09/2025 09:56

Charlie Kirk, fundador e presidente da Turning Point USA, em discurso durante comício nas eleições dos EUA de 2024
Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira (10/9) crédito: Laura SEGALL / AFP

Trump afirma que o suposto assassino de Charlie Kirk foi detido. O presidente dos Estados Unidos disse, em entrevista à Fox News, que vai pedir a pena de morte para o autor do crime.

"Eu acho que o pegamos", declarou, acrescentando que tem "alto grau de certeza" de que se trata do atirador.

Segundo Trump, o suspeito foi até uma delegacia voluntariamente. O presidente americano afirmou que homem decidiu se entregar depois que um pastor, que também é policial, o reconheceu e o entregou para o pai dele. O pai então o convenceu de buscar a polícia.

 

