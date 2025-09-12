Trump afirma que suposto assassino de Charlie Kirk foi detido
Presidente dos Estados Unidos disse ter "alto grau de certeza" de que o homem detido se trata do homem que atirou em Kirk
compartilheSiga no
Trump afirma que o suposto assassino de Charlie Kirk foi detido. O presidente dos Estados Unidos disse, em entrevista à Fox News, que vai pedir a pena de morte para o autor do crime.
Leia Mais
"Eu acho que o pegamos", declarou, acrescentando que tem "alto grau de certeza" de que se trata do atirador.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo Trump, o suspeito foi até uma delegacia voluntariamente. O presidente americano afirmou que homem decidiu se entregar depois que um pastor, que também é policial, o reconheceu e o entregou para o pai dele. O pai então o convenceu de buscar a polícia.