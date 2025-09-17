Assine
Deputado do RJ pede título ‘Charlie Kirk’ para influenciadores políticos

Assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk segue gerando iniciativas parlamentares no Brasil

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
17/09/2025 09:09

O eco da morte de Charlie Kirk não se deteve à Câmara e chegou à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O deputado estadual Rosenverg Reis, do MDB, apresentou um projeto na Alerj, nesta terça-feira, 16, que propõe o título “Charlie Kirk” para influenciadores políticos.

A honraria, uma homenagem ao influenciador trumpista assassinato na última quinta-feira, 11, seria uma forma de menção honrosa a influenciadores digitais que “tenham prestado relevante serviço para o desenvolvimento da cultura digital no Estado do Rio de Janeiro”.

Como mostrou a coluna, quatro deputados federais bolsonaristas já haviam levado o nome de Kirk à Câmara. Os pedidos incluem moções de pesar pela morte do trumpista e até a criminalização da expulsão ou coação de políticos e ativistas em ambientes acadêmicos.

