5 séries e filmes que mostram o poder devastador das fake news

O processo por difamação movido pela primeira-dama da França, Brigitte Macron, contra a comentarista Candace Owens, trouxe à tona a discussão sobre o impacto devastador das fake news. A alegação de que Brigitte seria uma mulher transgênero, espalhada sem provas, ilustra como a desinformação pode atingir figuras públicas e corroer a confiança em informações verificadas. O caso ganhou nova dimensão quando o presidente Emmanuel Macron afirmou que apresentaria "provas científicas" para desmentir os boatos.

Essa situação real, que mistura vida pessoal, política e a velocidade da internet, reflete um tema cada vez mais explorado pela ficção. Séries e filmes têm mergulhado nas complexidades da desinformação, mostrando como ela pode manipular eleições, destruir reputações e até mesmo incitar violência. Essas obras não apenas entretêm, mas também servem como um alerta sobre os perigos de um mundo onde a verdade é constantemente questionada.

A seguir, listamos cinco produções que abordam o poder destrutivo das notícias falsas e da manipulação digital, revelando as consequências drásticas que podem surgir quando mentiras se espalham como fogo em um rastilho de pólvora.

Anatomia de uma Queda (2023)

O filme francês vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original usa a desinformação de uma maneira sutil, mas poderosa. A trama acompanha o julgamento de uma escritora acusada de assassinar o marido. Durante o processo, a mídia e a promotoria distorcem trechos de seus livros e conversas privadas, transformando ficção e intimidade em "provas" contra ela.

A narrativa mostra como fragmentos de verdade, tirados de contexto, podem ser usados para construir uma mentira convincente. O público, tanto dentro quanto fora do tribunal, é levado a formar opiniões com base em informações parciais e manipuladas. O longa questiona a própria natureza da verdade e como ela pode ser moldada para se adequar a uma narrativa específica.

Não Olhe Para Cima (2021)

Esta sátira estrelada por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence é uma alegoria direta sobre a negação da ciência e a disseminação de fake news. Na trama, dois astrônomos descobrem um cometa em rota de colisão com a Terra, mas enfrentam uma batalha para convencer o governo, a mídia e o público a levarem a ameaça a sério.

O filme expõe como interesses políticos e econômicos podem alimentar campanhas de desinformação para minimizar ou negar uma crise real. A polarização se intensifica, com parte da população optando por acreditar em narrativas mais convenientes, mesmo diante de evidências científicas esmagadoras. É um retrato ácido de como a verdade factual perde espaço para o entretenimento e a conveniência.

O Dilema das Redes (2020)

Embora seja um documentário, sua narrativa tem o impacto de um thriller. A produção da Netflix explora como as redes sociais são projetadas para manipular o comportamento humano. Ex-funcionários de gigantes da tecnologia revelam os mecanismos por trás dos algoritmos que decidem o que vemos online, criando bolhas informacionais e facilitando a disseminação de fake news.

O filme demonstra como teorias da conspiração e notícias falsas se espalham mais rápido do que informações verdadeiras, pois são projetadas para gerar engajamento emocional. Ele conecta o design das plataformas digitais ao aumento da polarização política e aos danos à saúde mental dos usuários, mostrando que a desinformação é um modelo de negócio lucrativo.

The Capture (2019)

Esta série britânica de suspense investiga o mundo da vigilância e da manipulação de vídeo. A história começa quando um soldado é absolvido de um crime de guerra, mas logo depois é visto em câmeras de segurança agredindo sua advogada. A questão central é: o vídeo é real ou uma "deepfake" criada para incriminá-lo?

“The Capture” mergulha na paranoia de uma era em que não podemos mais confiar no que vemos. A série aborda como a tecnologia de manipulação de imagem pode ser usada por agências governamentais e outros grupos para criar narrativas falsas, minando a confiança no sistema de justiça e na própria realidade. Cada episódio aprofunda a ideia de que a verdade pode ser fabricada.

Black Mirror: Hated in the Nation (2016)

Este episódio da aclamada série de ficção científica leva o linchamento virtual às últimas consequências. A trama gira em torno de uma hashtag que permite aos usuários de uma rede social "votar" na morte de pessoas publicamente odiadas. O que começa como um desabafo online se transforma em uma caça às bruxas real e mortal.

“Hated in the Nation” é uma crítica contundente à cultura do cancelamento e ao poder das multidões anônimas na internet. Ele mostra como a desumanização do alvo, alimentada por campanhas de ódio e desinformação, pode levar à violência extrema. O episódio serve como um alerta sombrio sobre a responsabilidade individual e coletiva no ambiente digital.