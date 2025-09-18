Primeira-dama da França terá que provar que é mulher em tribunal dos EUA
Emmanuel Macron e a esposa, Brigitte, estão processando influenciadora conservadora que disse que ela é uma mulher trans
O presidente francês Emmanuel Macron e a esposa, Brigitte, entraram com processo na Justiça nos Estados Unidos para combater acusações falsas sobre a primeira-dama. Eles vão apresentar provas “fotográficas e científicas” para demonstrar que Brigitte Macron é mulher.
A ação é contra a influenciadora conservadora Candace Owens, que afirmou publicamente que Brigitte “nasceu homem” e passou por uma “transição sexual secreta”. O advogado do casal, Tom Clare, disse ao podcast Fame Under Fire, da BBC, que serão apresentados “testemunhos periciais de natureza científica”, incluindo fotos de Brigitte, hoje com 72 anos, quando estava grávida dos filhos.
“O casal quer mostrar, de forma clara e detalhada, que essas alegações são falsas. É perturbador ter que se submeter a esse tipo de prova de forma pública, mas ela está disposta e determinada a esclarecer os fatos”, afirmou Clare.
Candace Owens defendeu repetidamente suas afirmações sem apresentar evidências e chegou a dizer, em seu podcast, que apostaria toda a sua carreira na veracidade das alegações. O processo foi aberto em julho em Delaware, nos Estados Unidos. Os Macron acusam Owens de ignorar todas as evidências confiáveis que refutam suas afirmações e de espalhar teorias da conspiração difamatórias.
Esta não é a primeira vez que Brigitte enfrenta acusações desse tipo. Em 2021, ela processou na França duas mulheres que fizeram alegações semelhantes. O caso foi decidido inicialmente a favor da primeira-dama, mas a sentença foi anulada em apelação. Agora, o processo segue no mais alto tribunal de apelações francês.
Brigitte Macron conheceu Emmanuel Macron em 1993, quando tinha 39 anos e ele 15, sendo seu aluno. O casal se casou em 2007.
Quem é Brigitte Macron?
- Primeira-dama da França desde 2017, casada com o presidente Emmanuel Macron
- Nasceu em 13 de abril de 1953, atualmente com 72 anos
- Professora de literatura antes de se tornar primeira-dama; lecionava em colégio de ensino médio
- Conheceu Emmanuel Macron em 1993, quando ele tinha 15 anos e ela 39, quando era professora dele
- Casou-se com Emmanuel Macron em 2007 e é uma presença ativa em eventos públicos e sociais
- Mãe de três filhos de seu primeiro casamento
- Envolvida em ações sociais, incluindo educação, inclusão digital e projetos culturais
- Figura central na política e mídia francesa, frequentemente alvo de boatos e teorias conspiratórias
- Defensora da educação e cultura, participando de iniciativas para apoiar jovens e instituições culturais.