Macron nomeia como primeiro-ministro o titular da Defesa, Sébastien Lecornu

09/09/2025 15:14

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou o titular da pasta de Defesa, Sébastien Lecornu, como o novo primeiro-ministro para substituir François Bayrou, que permaneceu apenas nove meses no cargo, informou a Presidência nesta terça-feira (9).

Macron pediu a Lecornu que "consulte as forças públicas representadas no Parlamento com o objetivo de adotar um orçamento para a nação e firmar os acordos essenciais para as decisões dos próximos meses", indicou o Palácio do Eliseu em um comunicado.

