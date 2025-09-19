Kleber Mendonça quer sessão ‘eletrizante’ de ‘O agente secreto’ em BH

Escolhido pelo Brasil para tentar uma indicação ao Oscar de melhor produção internacional, “O agente secreto” terá a primeira exibição em Belo Horizonte na próxima terça-feira (23/9). A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho e premiada em Cannes abre a 19ª edição da Mostra Cine BH no Cine Theatro Brasil em sessão logo depois de homenagem ao ator mineiro Carlos Francisco, que está no elenco do filme do cineasta pernambucano. “Carlos Francisco é um grande ator e uma grande pessoa. Para mim, é uma combinação perfeita. Gosto da energia dele, gosto do jeito dele”, afirma Kleber, em entrevista ao Estado de Minas.

Carlos Francisco, que já havia trabalhado com o diretor em “Bacurau”, interpreta agora Alexandre, projecionista do Cinema São Luiz, no centro do Recife, inspirado em um amigo do cineasta que trabalhou na sala de projeção mais tradicional da capital pernambucana e aparece no longa-metragem anterior de Kleber, o documentário “Retratos fantasmas”.

“O Alexandre que eu escrevi no roteiro, um personagem muito bonito que perde uma filha e fica triste ao ver que o neto tem de ir embora do país, não necessariamente seria uma referência tão direta a seu Alexandre da realidade, um retrato do amigo que eu perdi em 2002”, conta o diretor. “Mas Carlos, o pessoal do figurino e da caracterização fizeram uma referência tão respeitosa, linda e tocante que não falei nada”, complementa.

Kleber Mendonça Filho, já comprometido com a agenda internacional de “O agente secreto”, não estará em Belo Horizonte. Mas destacou, ao Estado de Minas, a importância de exibir o filme estrelado por Wagner Moura no Cine Theatro Brasil. “É muito bom que a primeira experiência com o filme aconteça na MostraCine BH. Muitos anos atrás, a primeira vez que o projeto de ‘Bacurau’ foi percebido por alguém, foi também na mostra. Fico muito feliz de estar colaborando com o CineBH. Espero que a sessão de ‘O agente secreto’ seja eletrizante e também engraçada, assustadora, tocante e comovente”, afirma o cineasta, Prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes, em maio último, quando Wagner Moura ganhou também o prêmio de melhor interpretação masculina.

Surgida em 2007 no bairro de Santa Tereza, a Mostra Cine BH chega à 19ª edição ocupando dez espaços da capital mineira – Fundação Clovis Salgado (Cine Humberto Mauro, Teatro João Ceschiatti, Sala Juvenal Dias, Jardim Interno, Jardim do parque), Casa da Mostra, Cine Santa Tereza, Cine Theatro Brasil Vallourec, Teatro de Câmara, Una Cine Belas Artes, Teatro Sesiminas, Salas de Cinema Minas Tênis Clube e Praça da Liberdade. A programação iniciada no dia 23 prossegue até 28 deste mês com entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos nas bilheterias dos cinemas 60 minutos antes de cada sessão. Sujeito à lotação de cada espaço.

