O que é um 'crossover' e por que ele 'enlouquece' fãs de cinema

Ver personagens, histórias e universos distintos se encontrarem em um mesmo filme ou mesma série é uma das formas de Hollywood criar eventos grandiosos. Essas interações são chamadas de crossover e normalmente unem diferentes gerações de fãs, dominando redes sociais e bilheterias.

As ideias exploram a interação de personagens fora de seus contextos originais. Para os estúdios, o benefício é claro: combinar as bases de fãs de duas ou mais franquias para criar um produto com apelo comercial ampliado.

Quando o crossover é bem executado e respeita a essência de cada personagem envolvido, pode render muito mais do que apenas um filme, expandindo para novas sequências e histórias derivadas.

Encontros que marcaram época

"Os Vingadores": os filmes da Marvel Studios são talvez os maiores exemplos de crossovers bem-sucedidos no cinema. A franquia uniu heróis como Homem de Ferro, Capitão América e Thor, que já tinham seus próprios filmes, em uma equipe para enfrentar uma ameaça em comum. O sucesso estabeleceu o modelo para o universo cinematográfico da empresa.

"Godzilla vs. Kong" (2021): o encontro de dois dos monstros mais icônicos da história do cinema foi um grande evento. A produção colocou os dois titãs em um confronto direto, realizando o sonho de muitos fãs que debatiam sobre qual deles era o mais forte.

"Freddy vs. Jason" (2003): antes dos super-heróis dominarem o gênero, o terror já explorava os crossovers. O filme uniu os vilões das franquias “A hora do pesadelo” e “Sexta-feira 13” em um embate sangrento que atraiu fãs de ambos os personagens.

"Batman vs Superman: a origem da justiça" (2016): a DC Comics também apostou no encontro de seus maiores ícones. O filme preparou o terreno para a formação da Liga da Justiça, colocando o Cavaleiro das Trevas e o Homem de Aço em lados opostos antes de se unirem contra um mal maior.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata