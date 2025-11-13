'O diabo veste prada 2': o que esperar do retorno de Miranda Priestly

O retorno de Miranda Priestly (Meryl Streep) às telonas está próximo. E um teaser divulgado nessa quarta-feira (12/11) atiçou a curiosidade e aumentou ainda mais a expectativa dos fãs. O lançamento de “O diabo veste prada 2” está previsto para 1º de maio de 2026.

O que esperar do novo filme

Em julho de 2024, foi divulgada uma sinopse a respeito do roteiro da vindoura obra: "A carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente".

David Frankel será, como no primeiro filme, de 2006, o diretor da segunda parte. O roteiro é de Aline Brosh McKenna.

Anne Hathaway, no papel de Andy Sachs, também estará de volta.

Dentre outros atores do elenco estão Stanley Tucci ("Conclave"), Kenneth Branagh ("Assassinato no expresso do oriente"), Sydney Sweeney ("Euphoria"), Lucy Liu ("Presença"), Justin Theroux ("The leftovers"), Simone Ashley ("Bridgerton") e Conrad Ricamora ("How to get away with murder").

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A revista Variety crava uma participação da cantora norte-americana Lady Gaga (“Nasce uma estrela”) no filme.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.