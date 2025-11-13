Assine
DO METAL AO POP

Músico de death metal vítima de câncer gravou versão de hit da Madonna

Considerado um dos pioneiros do gênero, Chuck Schuldiner registrou a versão durante o tratamento contra o câncer

Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
13/11/2025 08:27 - atualizado em 13/11/2025 08:32

Chuck registrou versão de 'Frozen', da Madonna
Chuck registrou versão de 'Frozen', da Madonna crédito: Reprodução - AFP/Getty Images North America/Mike Coppola

Ícone do death metal, o guitarrista e vocalista norte-americano Chuck Schuldiner (1967-2001) chegou a gravar uma versão para "Frozen", da cantora Madonna. O registro foi divulgado nas redes sociais, nessa terça-feira (11/11), pelo sobrinho dele Chris Steele.

Diagnosticado com um tipo de câncer no cérebro em 1999, o líder das bandas Death e Control Denied morreu em 13 de dezembro de 2001. Durante o tratamento, fez uma releitura da canção da diva pop, presente no álbum "Ray of light" (1998).

"Encontrei isso hoje (11/11), enquanto revirava algumas coisas. Chuck gravou isso no início da sua luta contra o câncer, me lembro bem. Chuck sentado no quarto dele com seu gravador e uma bateria eletrônica", postou Steele. "Não sei quantas pessoas além da família e alguns amigos ouviram isso, mas é todo seu (fã)."

Leia Mais

Carreira

Charles Michael Schuldiner, o Chuck, nasceu em 13 de maio de 1967 e é considerado um dos pioneiros do gênero death metal.

Com o Death, gravou sete discos de estúdio: "Scream bloody gore" (1987), "Leprosy" (1988), "Spiritual healing" (1990), "Human" (1991), "Individual thought patterns" (1993), "Symbolic" (1995) e "The sound Of perseverance" (1998).

Pelo Control Denied, lançou "The fragile art of existence" (1999). O músico morreu aos 34 anos.

Hit da Madonna

"Frozen" é considerado um dos carros-chefes do álbum "Ray of light", da norte-americana Madonna. O disco vendeu mais de R$ 16 milhões de cópias em todo o mundo.

O clipe da música possui mais de 280 milhões de visualizações no canal dela no YouTube.

Tópicos relacionados:

death madonna metal pop

