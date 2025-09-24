Banda de rock "estripa" Trump e mata Musk em show

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda de heavy metal GWAR, conhecida por suas performances teatrais violentas, voltou a provocar polêmica após o show no Riot Fest, em Chicago, nos Estados Unidos, no último final de semana. Durante a apresentação, os músicos encenaram a decapitação de um manequim de Elon Musk e abriram a barriga de um boneco representando Donald Trump, em meio a sangue falso e aplausos da plateia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um integrante da banda, usando uma fantasia de monstro grotesca, decepando a cabeça do manequim de Musk, caracterizado com óculos escuros, boné e uma camiseta com a inscrição “D.O.G.E.”, sigla para Departamento de Eficiência Governamental, pasta que era comandada pelo dono da Starlink no início do governo Trump. O personagem empunhava uma motosserra quando foi atacado, em referência à cena em que o bilionário anunciou medidas de cortes de gastos ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei. Ao mesmo tempo, jatos de sangue cenográfico foram lançados sobre o público.

Na mesma apresentação, um personagem vestido de Donald Trump, usando uma barriga falsa, é puxado por um dos membros da banda, que segura uma espada gigante. Com a arma, ele abriu o abdômen de Trump. O boneco então retirou uma tripa, sangrando sobre a plateia. O momento foi o ponto alto da apresentação.

As encenações estão sendo usadas por apoiadores de Trump para dizer que houve uma normalização da violência contra o presidente dos Estados Unidos. “Isso não é ousado, é grotesco e imprudente. O Riot Fest e o GWAR cruzaram um limite importante”, escreveu um perfil do X.

“Isso é incitação. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Os democratas não conseguem se controlar. Eles adoram promover a violência”, disse outro post.

Por outro lado, fãs do grupo de Heavy Metal defenderam a apresentação, dizendo que não é a primeira vez que a banda “mata” pessoas no palco. “Isso é GWAR. Eles fazem isso desde os anos 80. Já ‘mataram’ todos os presidentes modernos e até figuras da cultura pop. É parte do show”, comentou uma pessoa.

De fato, há registros de outras encenações, como os ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden e a ex-vice-presidente Kamala Harris. Em nota ao New York Post, um representante do GWAR explicou que a banda cria uma atmosfera do absurdo no palco.

“Não há nada de normal na violência estilo Looney Toon encenada em um palco do GWAR. É um espetáculo absurdo. O GWAR é para a violência o que o New York Post é para o jornalismo — ridículo”, disse em nota.

O Riot Fest também ironizou as críticas, dizendo que considerar que a banda “cruzou um limite” era uma das coisas “mais engraçadas já ouvidas”.

Quem é o GWAR?