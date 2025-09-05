Banda de rock se oferece para tocar no casamento de Taylor Swift

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagina poder fazer parte do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce. O casal anunciou recentemente o noivado, deixando a web especular como será a cerimônia e a festa dos dois. Mas talvez a música já esteja decidida: a banda Foreigner publicou uma carta aberta no Instagram pedindo para se apresentar na festa de Taylor e Travis.

Na mensagem, o grupo brinca com sua longa carreira e cita seu maior sucesso, “I want to know what love is”. “Queridos Taylor Swift e Travis Kelce, nós sabemos o que é amor. Passamos 40 anos descobrindo e agora vocês também. Por favor, aceitem esta como nossa oferta formal para sermos a banda de vocês”, escreveram.

O pedido gerou grande repercussão on-line, com fãs reagindo com entusiasmo e esperança de que o casal aceite a proposta. “Meu Deus, façam isso!”, escreveu um perfil. “Que presente. Tomara que eles aceitem”, disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por foreignerlive (@foreignerlive)

A banda anglo-americana surgiu na década de 1976. Os roqueiros são conhecidos por sucessos como “Waiting for a Girl Like You” e “Juke Box Hero”. O grupo foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 2024. Mesmo após quatro décadas de carreira, a banda segue ativa, atualmente em turnê pelos Estados Unidos e com planos de shows na Europa.

A cantora Taylor Swift, que completou 35 anos em 13 de dezembro, fez na véspera de seu aniversário a alegria de crianças e equipe do hospital Children’s Mercy, em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos. Reprodução/Instagram A estrela pop distribuiu presentes e tirou fotos com crianças e funcionários. Entre as pacientes presenteadas por Taylor Swift esteve uma menina chamada Rylie, que ganhou uma cópia autografada do livro “Eras Tour”, que celebra a última turnê da artista. Reprodução/Instagram “Obrigada, Taylor Swift, por trazer um pouco de alegria para Rylie hoje!! Que maneira incrível de trazer um sorriso e criar uma memória!”, agradeceu a mãe de Rylie em post no Facebook. Reprodução/Instagram No dia 8/12, Taylor Swift encerrou ao "The Eras Tour", sexta turnê de sua carreira e que durou um ano e meio e quebrou uma série de recordes. Reprodução Instagram Na passagem por Londres, por exemplo, ela superou Michael Jackson e tornou-se a artista com o maior número de apresentações no mítico estádio de Wembley: oito ao todo, contra sete do ídolo pop. Instagram @taylorswift Nas apresentações em Londres, Taylor teve convidados especiais, como Ed Sheeran e Florence Welch, além de lançar um clipe: o da canção "Can Do It With a Broken Heart". Reprodução Instagram Taylor Swift percorreu os cinco continentes entre março de 2023 e dezembro de 2024 com “The Eras Tour”. A turnê mais lucrativa do mundo arrecadou mais de 1 bilhão de dólares. instagram Além de faturar muito, a cantora disse que sua passagem pela Europa, que começou em maio de 2024, na França, impactou bastante pelas experiências pessoais inéditas que ela teve a chance de vivenciar. Reprodução/Instagram A cada show em determinada cidade, Taylor publicou foto e mensagem carinhosa no Instagram, falando da emoção de passar pelo lugar e contar com a vibração dos fãs. Na foto, show em Madri, na Espanha. Reprodução Instagram Nesta outra, a passagem de Taylor Swift por Dublin, capital da Irlanda. Nas redes sociais, refletindo a estratégia adotada nos shows, há fotos de modelitos mais provocantes e sensuais, bem como de outros mais elegantes e sofisticados. Reprodução Instagram Tudo com altíssimo nível de produção tanto na qualidade das apresentações musicais (som, efeitos visuais e tecnologia em geral) como nos figurinos da cantora. Reprodução Instagram “A turnê Eras trouxe tantas primeiras vezes… Por exemplo, eu nunca tinha viajado para a Suíça antes. Este lugar é deslumbrantemente bonito. Adorei tocar para essas duas plateias maravilhosas em Zurique”, derreteu-se a estrela pop em postagem sobre a Suíça. Instagram Após as apresentações no estádio San Siro, em Milão, ela declarou ter realizado sonho de conhecer o público da cidade italiana. “Uau, Milão! Estes foram realmente dois dos meus públicos favoritos de todos os tempos”. Instagram No palco de Milão ocorreu um episódio que arrancou risadas do público. Taylor Swift engoliu, por acidente, um inseto. “Eu sabia que isso iria acontecer porque há muitos insetos aqui estou noite”, declarou a cantora, que completou: ‘Eu só preciso tossir um pouco” Instagram Antes de chegar à Europa, a turnê The Eras Tour passou pelas Américas do Norte e Sul, pela Ásia e Oceania. Instagram @taylorswift A turnê de Taylor Swift passou pelo Brasil em novembro de 2023 e pôs os fãs da cantora em polvorosa na busca por ingressos, com filas imensas, especialmente nos meios digitais. Reprodução Instagram Houve também filas presenciais expressivas no Allianz Parque, em São Paulo, e Nilton Santos, no Rio de Janeiro, estádios que abrigaram os shows da estrela pop. Reprodução de redes sociais Os shows no Rio de Janeiro tiveram uma série de problemas, com fãs passando mal devido ao calor e a trágica morte da jovem Ana Clara Benevides na primeira apresentação. Com sensação térmica batendo nos 60º C, uma das apresentações chegou a ser adiada. el_ave/Wikimedia Commons Taylor já havia passado antes pelo Brasil. Em 2012, por ocasião do lançamento do álbum "Red", a cantora fez um pocket show no Brasil que teve a participação de Paula Fernandes. Ronald Woan/Wikimedia Commons Na semana da apresentação, Taylor e Paula Fernandes deram entrevista juntas ao Programa da Eliana, no SBT. Divulgação SBT Nascida na Pensilvânia, nos Estados Unidos,em 13/12/1989, Taylor Swift tornou-se um maiores fenômenos da cena da música pop mundial. Reprodução Instagram Segunda a revista Forbes, Taylor Swift tem hoje uma fortuna estimada em 1,1 bilhão de dólares, sendo a primeira pessoa que acumulou bilhão unicamente a partir de composição e performance. M Radzi Desa/Wikimedia Commons "The Eras Tour" é a sexta turnê da carreira de Taylor Swift. Nos shows, a cantora perpassa vários períodos de sua carreira. O fato de não ter promovido três discos devido à pandemia levou a dar essa concepção mais global. Reprodução Instagram A turnê totalizo 149 shows (todos lotados) - outros três que aconteceriam na Áustria foram cancelados pelas autoridades devido à descoberta de um plano de atentado terrorista. Instagram @taylorswift Voltar Próximo

Taylor e Travis não se manifestaram sobre a oferta. O casal anunciou o noivado no fim de agosto. O pedido aconteceu algumas semanas antes, logo após a participação de Kelce no podcast New Heights, onde também falou sobre seu novo álbum, The Life of a Showgirl.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Há quanto tempo Travis e Taylor estão juntos?