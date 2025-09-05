Banda de rock se oferece para tocar no casamento de Taylor Swift
Roqueiros fizeram postagem dizendo que gostariam de fazer parte da história de amor da Loirinha com o jogador Travis Kelce
Imagina poder fazer parte do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce. O casal anunciou recentemente o noivado, deixando a web especular como será a cerimônia e a festa dos dois. Mas talvez a música já esteja decidida: a banda Foreigner publicou uma carta aberta no Instagram pedindo para se apresentar na festa de Taylor e Travis.
Na mensagem, o grupo brinca com sua longa carreira e cita seu maior sucesso, “I want to know what love is”. “Queridos Taylor Swift e Travis Kelce, nós sabemos o que é amor. Passamos 40 anos descobrindo e agora vocês também. Por favor, aceitem esta como nossa oferta formal para sermos a banda de vocês”, escreveram.
O pedido gerou grande repercussão on-line, com fãs reagindo com entusiasmo e esperança de que o casal aceite a proposta. “Meu Deus, façam isso!”, escreveu um perfil. “Que presente. Tomara que eles aceitem”, disse outro.
A banda anglo-americana surgiu na década de 1976. Os roqueiros são conhecidos por sucessos como “Waiting for a Girl Like You” e “Juke Box Hero”. O grupo foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 2024. Mesmo após quatro décadas de carreira, a banda segue ativa, atualmente em turnê pelos Estados Unidos e com planos de shows na Europa.
Taylor e Travis não se manifestaram sobre a oferta. O casal anunciou o noivado no fim de agosto. O pedido aconteceu algumas semanas antes, logo após a participação de Kelce no podcast New Heights, onde também falou sobre seu novo álbum, The Life of a Showgirl.
Há quanto tempo Travis e Taylor estão juntos?
- Travis e Kelce estão juntos desde 2023;
- Em julho daquele ano, o jogador tentou entregar uma pulseira de amizade com seu número de telefone para Taylor durante um show da The Eras Tour em Kansas City. O gesto viralizou através de seu podcast, chegando até Taylor;
- Em setembro, a Loirinha apareceu em um jogo dos Kansas City Chiefs no camarote de Travis, ao lado da família dele. Os dois também apareceram juntos no Saturday Night Live em Nova York e foram vistos de mãos dadas após eventos;
- No início de 2024, a presença de Taylor nos jogos dos Chiefs impulsionou recordes de audiência, vendas de ingressos e produtos. O fenômeno foi chamado de “Taylor Swift Bowl”;
- Em junho de 2024, Travis subiu ao palco durante o concerto de Taylor em Londres, fantasiado com smoking e cartola, interagindo de forma divertida com ela em “I Can Do It with a Broken Heart”;
- Na época, uma fonte próxima afirma ao PEOPLE que o relacionamento “é muito sério” e que “parece diferente para ambos”;
- Em agosto de 2025, Taylor participou do podcast de Kelce e anunciou em primeira mão seu álbum The Life of a Showgirl (o lançamento será em outubro);
- No dia 26 de agosto, o casal anuncia oficialmente o noivado via Instagram