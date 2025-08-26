Taylor Swift anuncia que está noiva de Travis Kelce

Taylor Swift anunciou nesta terça (26/8) que está noiva de Travis Kelce. Ela e o jogador de futebol americano estão juntos desde 2023. "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", escreveu a cantora em publicação no Instagram.

Como Taylor Swift e Travis Kelce se conheceram?

Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, assistiu ao show de Taylor Swift, na The Eras Tour, em julho de 2023. O show foi realizado no Arrowhead Stadium, casa do time de Kelce.

Foi durante a apresentação que ele ficou interessado em Taylor Swift e quis entregar a ela uma pulseira da amizade - acessório feito de miçangas usado pelos fãs da cantora durante a turnê. A oportunidade não surgiu e ele comentou sobre o assunto no podcast "New heights", que comanda ao lado do irmão Jason Kelce, ex-jogador do Philadelphia Eagles.

As falas de Travis Kelce repercutiram e chegaram até a cantora. Em setembro de 2023, ela assistiu a um jogo dele ao lado de Donna Kelce, mãe do jogador. Em outubro, eles apareceram juntos em público pela primeira vez, de mãos dadas, após fazerem aparições surpresas - separadas - no primeiro episódio da 49ª temporada do programa americano "Saturday night live" (SNL).

A última vez em que eles apareceram juntos foi no dia 13 de agosto de 2025. A cantora participou pela primeira vez de um podcast, o "New Heights", ao lado do namorado. No episódio, ela anunciou o lançamento de seu 12º álbum de estúdio "The life of a showgirl", previsto para outubro deste ano.