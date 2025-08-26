Caetano Veloso é parado em blitz e ganha beijo de policial: ‘Cheiroso'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Caetano Veloso viveu um momento inusitado no último sábado (23/8), em Brasília. O carro em que o cantor estava foi parado em uma blitz da Polícia Militar. Mas a abordagem foi diferenciada: o agente pediu um beijo para Caetano e fez elogios a ele.

A cena foi gravada e publicada nas redes sociais do artista nessa segunda-feira. No vídeo, é possível ver que o militar, que segurava um bafômetro, se aproxima do veículo pelo lado do motorista.

“O senhor estava fazendo show aqui em Brasília? Coisa linda, rapaz. Posso dar um beijo no senhor?”, pediu. Dentro do carro, Caetano sorri e assente.

Ele dá um beijo no rosto e um abraço no irmão de Maria Bethânia. Após o beijo e um abraço, o PM elogia o cantor. “Ah, que maravilha! Que homem cheiroso!”, exclamou.

Logo em seguida, o policial percebe Paula Lavigne, esposa do artista, no banco de trás e também a cumprimenta com um beijo. Ao deixarem a blitz, Paula comenta, entre risos: “É o efeito Caetano.”

O músico baiano esteve na capital federal para se apresentar no Na Praia Festival, no Setor de Clubes Sul, às margens do Lago Paranoá. Além do momento da blitz, Caetano compartilhou nas redes sociais outros registros da noite, incluindo abraços com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o cantor Lenine, que também se apresentou no festival, e até com o personagem Zé Gotinha.

Quais os maiores hits de Caetano Veloso?