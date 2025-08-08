Flipar
Caetano Veloso, 83 anos: ainda sentindo a perda de Preta Gil, cantor recebe homenagens
"Papito, muita saúde e paz! Te amo!", escreveu Lavigne ao compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais que vivenciou ao lado do marido e pai de seus dois filhos, Zeca e Tom Veloso. Foto: Foto: Instagram Paula Lavigne
"Feliz Aniversário, Painho! Que honra estar num Brasil que tem você!", se emocionou a cantora Maria Gadu. Foto: Foto: Instagram Maria Gadu
Após o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho de 2025, Caetano cantou em seu show, na cidade do Rio de Janeiro, uma música nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela. Foto: Foto: Print vídeo Instagram Caetano Veloso.
A música se chama "Cantiga de Ninar Moreno". "É uma expressão íntima de nossa vida em família", disse e logo após cantou "Leão", justificando que era o signo da dona do hit "Sinais de Fogo". Foto: Reprodução/Instagram
Caetano era como um tio para Preta, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra, e é amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta. Foto: Foto: Instagram Caetano Veloso.
Em fevereiro de 2024, o conhecido grupo Afoxé Filhos de Gandhy (com Y mesmo, diferentemente do líder indiano) comemorou 75 anos de existência e fez uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro. Foto: Instagram @gandhyoficial
A fantasia do grupo foi com o tema "Beleza Pura", em honra a um dos maiores artistas brasileiros. Foto: reprodução instagram @gandhyoficial
A apresentação aconteceu na sede do bloco, localizada no Pelourinho, em Salvador. Foto: reprodução/sbt
O grupo festejou o talento musical do cantor e compositor da Bahia usando trajes e acessórios inspirados no movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um dos pioneiros. Foto: reprodução instagram @gandhyoficial
Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, Bahia, em 7 de agosto de 1942. Foto: Wiener Staatsoper - Flickr
Caetano começou sua carreira musical na década de 1960, acompanhado da irmã mais nova, Maria Bethânia. Em 1965, lançou seu primeiro compacto, "Cavaleiro/Samba em Paz", que foi um sucesso. Foto: Reprodução/Instagram @caetanoveloso
Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, "Domingo", que também foi bem recebido pela crítica. Foto: reprodução instagram
Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscava modernizar a música brasileira, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica. Foto: Secretaria de Cultura de Cidade do México wiki commons
O movimento tropicalista foi um enorme sucesso e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes. Foto: divulgação
Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou mais de 50 álbuns, incluindo gravações de estúdio e ao vivo. Foto: reprodução instagram
Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como "Transa" (1972) e "Araçá Azul" (1973). Foto: Carlos Ebert wiki commons
Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já se apresentou em todos os cantos do mundo. Foto: Portal Minas - Magrelinha - Flickr
Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005. Foto: Secretaria de Cultura da Cidade do México wiki commons
Entre suas canções mais famosas estão: “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Alegria, Alegria” e “Não Me Deixe Só”. Foto: 26° Prêmio da Música Brasileira / Divulgação
Multipremiado, Caetano Veloso ganhou o Grammy de Melhor Ãlbum de MÃºsica Global em 2000, por Livro, e 2001, por JoÃ£o Voz e ViolÃ£o (junto com JoÃ£o Gilberto). Ele jÃ¡ recebeu vÃ¡rios Grammy Latino e outros prÃªmios de mÃºsica. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@caetanoveloso