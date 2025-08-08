Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Caetano Veloso, 83 anos: ainda sentindo a perda de Preta Gil, cantor recebe homenagens

FL
Flipar
  • "Papito, muita saúde e paz! Te amo!", escreveu Lavigne ao compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais que vivenciou ao lado do marido e pai de seus dois filhos, Zeca e Tom Veloso.
    "Papito, muita saúde e paz! Te amo!", escreveu Lavigne ao compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais que vivenciou ao lado do marido e pai de seus dois filhos, Zeca e Tom Veloso. Foto: Foto: Instagram Paula Lavigne
  • "Feliz Aniversário, Painho! Que honra estar num Brasil que tem você!", se emocionou a cantora Maria Gadu.
    "Feliz Aniversário, Painho! Que honra estar num Brasil que tem você!", se emocionou a cantora Maria Gadu. Foto: Foto: Instagram Maria Gadu
  • Após o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho de 2025, Caetano cantou em seu show, na cidade do Rio de Janeiro, uma música nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela.
    Após o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho de 2025, Caetano cantou em seu show, na cidade do Rio de Janeiro, uma música nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela. Foto: Foto: Print vídeo Instagram Caetano Veloso.
  • A música se chama "Cantiga de Ninar Moreno". "É uma expressão íntima de nossa vida em família", disse e logo após cantou "Leão", justificando que era o signo da dona do hit "Sinais de Fogo".
    A música se chama "Cantiga de Ninar Moreno". "É uma expressão íntima de nossa vida em família", disse e logo após cantou "Leão", justificando que era o signo da dona do hit "Sinais de Fogo". Foto: Reprodução/Instagram
  • Caetano era como um tio para Preta, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra, e é amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta.
    Caetano era como um tio para Preta, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra, e é amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta. Foto: Foto: Instagram Caetano Veloso.
  • Em fevereiro de 2024, o conhecido grupo Afoxé Filhos de Gandhy (com Y mesmo, diferentemente do líder indiano) comemorou 75 anos de existência e fez uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro.
    Em fevereiro de 2024, o conhecido grupo Afoxé Filhos de Gandhy (com Y mesmo, diferentemente do líder indiano) comemorou 75 anos de existência e fez uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro. Foto: Instagram @gandhyoficial
  • A fantasia do grupo foi com o tema "Beleza Pura", em honra a um dos maiores artistas brasileiros.
    A fantasia do grupo foi com o tema "Beleza Pura", em honra a um dos maiores artistas brasileiros. Foto: reprodução instagram @gandhyoficial
  • A apresentação aconteceu na sede do bloco, localizada no Pelourinho, em Salvador.
    A apresentação aconteceu na sede do bloco, localizada no Pelourinho, em Salvador. Foto: reprodução/sbt
  • O grupo festejou o talento musical do cantor e compositor da Bahia usando trajes e acessórios inspirados no movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um dos pioneiros.
    O grupo festejou o talento musical do cantor e compositor da Bahia usando trajes e acessórios inspirados no movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um dos pioneiros. Foto: reprodução instagram @gandhyoficial
  • Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, Bahia, em 7 de agosto de 1942.
    Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, Bahia, em 7 de agosto de 1942. Foto: Wiener Staatsoper - Flickr
  • Caetano começou sua carreira musical na década de 1960, acompanhado da irmã mais nova, Maria Bethânia. Em 1965, lançou seu primeiro compacto, "Cavaleiro/Samba em Paz", que foi um sucesso.
    Caetano começou sua carreira musical na década de 1960, acompanhado da irmã mais nova, Maria Bethânia. Em 1965, lançou seu primeiro compacto, "Cavaleiro/Samba em Paz", que foi um sucesso. Foto: Reprodução/Instagram @caetanoveloso
  • Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, "Domingo", que também foi bem recebido pela crítica.
    Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, "Domingo", que também foi bem recebido pela crítica. Foto: reprodução instagram
  • Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscava modernizar a música brasileira, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica.
    Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscava modernizar a música brasileira, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica. Foto: Secretaria de Cultura de Cidade do México wiki commons
  • O movimento tropicalista foi um enorme sucesso e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes.
    O movimento tropicalista foi um enorme sucesso e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes. Foto: divulgação
  • Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou mais de 50 álbuns, incluindo gravações de estúdio e ao vivo.
    Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou mais de 50 álbuns, incluindo gravações de estúdio e ao vivo. Foto: reprodução instagram
  • Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como "Transa" (1972) e "Araçá Azul" (1973).
    Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como "Transa" (1972) e "Araçá Azul" (1973). Foto: Carlos Ebert wiki commons
  • Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já se apresentou em todos os cantos do mundo.
    Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já se apresentou em todos os cantos do mundo. Foto: Portal Minas - Magrelinha - Flickr
  • Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005.
    Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005. Foto: Secretaria de Cultura da Cidade do México wiki commons
  • Entre suas canções mais famosas estão: “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Alegria, Alegria” e “Não Me Deixe Só”.
    Entre suas canções mais famosas estão: “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Alegria, Alegria” e “Não Me Deixe Só”. Foto: 26° Prêmio da Música Brasileira / Divulgação
  • Multipremiado, Caetano Veloso ganhou o Grammy de Melhor Ãlbum de MÃºsica Global em 2000, por Livro, e 2001, por JoÃ£o Voz e ViolÃ£o (junto com JoÃ£o Gilberto). Ele jÃ¡ recebeu vÃ¡rios Grammy Latino e outros prÃªmios de mÃºsica.
    Multipremiado, Caetano Veloso ganhou o Grammy de Melhor Ãlbum de MÃºsica Global em 2000, por Livro, e 2001, por JoÃ£o Voz e ViolÃ£o (junto com JoÃ£o Gilberto). Ele jÃ¡ recebeu vÃ¡rios Grammy Latino e outros prÃªmios de mÃºsica. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@caetanoveloso
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay