Donatella Versace surpreende com novo rosto e levanta debate sobre cirurgia
Estilista publicou foto parecendo mais jovem, o que reforça suspeitas de novos procedimentos estéticos, sempre negados pela diretora criativa da Versace
A empresária e estilista Donatella Versace chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma foto com seu novo visual. Aos 70 anos, ela posou em um cenário descrito como “crepúsculo de verão”, exibindo uma pele visivelmente renovada e uma nova face.
Por décadas, a diretora criativa da Versace tem sido alvo de especulações sobre mudanças em sua aparência. Isso porque ela está extremamente diferente da aparência que tinha quando jovem. No entanto, ela nunca admitiu procedimentos estéticos, apenas o uso de Botox.
Agora, após a publicação da imagem, a web tenta decifrar o que está por trás da nova transformação da estilista. A enfermeira estética avançada Anastasia Koles, fundadora da ALTA Medispa, declarou ao Daily Mail que os traços atuais podem indicar reversão de procedimentos anteriores ou resultado de novas técnicas.
“Pelas imagens, seus lábios parecem menores em comparação com antes, o que pode acontecer por alguns motivos. No passado, ela parece ter feito preenchimentos permanentes, provavelmente de silicone, combinados com preenchimentos de ácido hialurônico. Se o ácido hialurônico foi dissolvido ou se decompôs naturalmente, isso pode explicar a redução de volume”, afirmou Koles.
Outra alternativa é a realização de um lifting facial. “O alargamento inicial dos lábios também pode ter sido devido ao silicone combinado com os efeitos de um lifting facial de alta tensão, no qual a pele é puxada com força para as laterais do rosto”, explicou.
Segundo ela, o maxilar mais definido pode indicar o uso de preenchimento dérmico ou de tratamentos para firmeza da pele, como o microagulhamento por radiofrequência. No entanto, a especialista ressaltou que é impossível confirmar quais procedimentos foram feitos sem uma avaliação presencial, destacando que o próprio envelhecimento natural pode ter um papel nas mudanças.
Transformações no visual
Essa não é a primeira vez que Donatella surpreende com uma aparência renovada. Em 2024, ela já havia chamado atenção ao posar para fotos no lançamento do musical “O Diabo Veste Prada”, com fãs descrevendo o look como “a maior atualização da história”.
Especialistas apontam que cada vez mais celebridades estão apostando em procedimentos “indetectáveis”, com resultados sutis e rápida recuperação, criando uma nova tendência estética. Nomes como Lindsay Lohan, Anitta e Emma Stone apareceram com visuais transformados, mas não deram detalhes sobre procedimentos ou cirurgias.
A evolução visual de Donatella contrasta fortemente com sua imagem de 1997, quando apresentou o primeiro desfile após a morte do irmão, Gianni Versace. Em 2013, a estilista chegou a admitir cirurgias plásticas. “Não sou assim geneticamente. Não acredito em mulheres totalmente naturais”, declarou em entrevista.
Mas insistiu que o Botox era o único recurso usado no rosto. “Isso é resultado de muito trabalho”, complementou.
Quem é Donatella Versace?
- Donatella Francesca Versace, nascida em 2 de maio de 1955, na Itália, é irmã mais nova do estilista Gianni Versace, fundador da marca Versace;
- Entrou na empresa da família nos anos 70;
- Assumiu como diretora criativa da Versace após o assassinato de Gianni, em 1997;
- Em março de 2025, anunciou sua saída da direção criativa da marca, sendo substituída por Dario Vitale, ex-diretor de design da Miu Miu. Ela assumiu o cargo de embaixadora global da Versace;
- Conhecida por looks glamourosos, ousados e de alto impacto no tapete vermelho;
- Frequentemente associada a cabelo platinado, maquiagem marcante e presença imponente;
- Conhecida por seu estilo de vida extravagante e por ser uma personalidade influente no mundo da moda e entretenimento.