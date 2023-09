Donatella Versace critica leis anti-LGBT da Itália durante premiação

1156

A designer também citou seu irmão, que 'saiu do armário' para ela aos 11 anos (foto: Miguel Medina/AFP) A designer de moda e vice-presidente do Grupo Versace, Donatella Versace, usou seu discurso na premiação CNMI Sustainable Fashion Awards, que aconteceu no último domingo (24), para criticar o governo de extrema-direita da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, suas leis anti-LGBT e também, demonstrar apoio à comunidade trans.





Ao aceitar o prêmio humanitário por equidade e inclusão, ao lado do político italiano e ativista LGBT+, Alessandro Zan, a irmã de Gianni Versace falou sobre a importância de lutar pela liberdade:

“Nosso governo está tentando tirar o direito das pessoas de viverem como querem, está restringindo nossas liberdades. O governo tirou das pessoas a liberdade de construir uma família, amar quem elas querem e viver como desejam. Em uma época em que as pessoas transgênero ainda sofrem uma violência terrível, em uma época em que os filhos de casais do mesmo sexo não são considerados seus filhos, em uma época em que as vozes das minorias estão sendo atacadas por novas leis, ainda temos muito a fazer”, disse Donatella.





A designer também citou seu irmão, que ‘saiu do armário’ para ela aos 11 anos. “Para mim, isso não mudou nada. “Eu o amava e não me importava com quem ele amava. Seu amor e incentivo me tornaram quem sou”, disse ela.





Giorgia Meloni também estendeu a proibição nacional de barriga de aluguel para casais do mesmo sexo, qualquer pessoa considerada culpada de violar a lei poderá enfrentar penas de prisão de até dois anos e uma multa de até um milhão de euros, segundo a Reuters.

