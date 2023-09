Brunch com show drag? Confira como será o evento pioneiro em BH

1156

WIG Brunch acontecerá neste sábado (23/9) no Quinteiro Bar (foto: WIG Events/Divulgação) A manhã e a tarde deste sábado (23/9) serão animadas e recheadas de quitutes mineiros para quem confirmar presença no WIG Brunch. O conceito de unir o brunch – refeição servida entre o café da manhã e o almoço que costuma substituir ambas as refeições – com a arte drag é novo em Belo Horizonte, e promete ser uma forma de desestigmatizar a visão sobre as artistas drag e suas produções, além de conquistar novos públicos abertos à diversidade.





A ideia da mistura veio de eventos semelhantes no Brasil e ao redor do mundo, mas que ainda é pioneiro na capital mineira. O WIG Brunch será promovido pela WIG Events, agência especializada em artistas drag , e contará com apresentações das drag queens Charlotte, Jaddy Stone, Mannu Mallibu, Mira MiuMiu e Nickary Ayker.









“Eles [Quinteiro] têm um público LGBTQIA bem grande, e gostariam de reforçar o local como um bar destinado a este público também. Então, me chamaram para assumir uma edição teste do Bingo Drag no Mariconights há alguns meses. Antes, era só DJ e bar, e agora o bingo se tornou parte do evento”, conta a drag queen Charlotte, criação de Matheus Brisola, à reportagem do EM.

Trazendo novos olhares

Para Charlotte, o WIG Brunch representa um novo jeito de consumir a arte drag. “Quando a gente pensa nesse tipo de arte, ainda pensamos em casas noturnas, eventos noturnos. E tem muita gente que gosta de show drag e quer ter mais contato com essa arte, mas que não frequenta esses tipos de espaço. Por isso, pensamos nessa proposta mais diuna e esperamos trazer novos públicos”, explicou.





Ela, que é produtora da WIG Events e comandará o brunch, também afirma que o evento é uma oportunidade para mostrar a pluralidade da arte drag, que é, muitas vezes, associada à promiscuidade – não à toa, os EUA já quiseram proibir esse tipo de manifestação artística em locais públicos e em frente de crianças este ano.





“A gente quer que a arte drag seja vista como algo positivo, que ela perca esse lugar de marginalização, de arte secundária e inferior que muita gente ainda acha que ela ocupa. A gente quer que as drags possam se apresentar estando confortáveis e recebendo devidamente o que merecem pelo seu trabalho, fortalecendo a cena drag e tirando alguns estigmas dela. Queremos mostrar que a arte drag é muito mais plural que isso e que, de fato, ela pode ser essas coisas, mas que também pode não ser”, complementa ela.





O evento

Os ingressos para participar do evento ainda estão disponíveis pelo Sympla em valores que variam de R$ 70 (mesa fechada com quatro lugares) a R$ 80 (par de ingressos em mesa compartilhada de quatro lugares).





Todos os ingressos incluem a entrada ao evento, o espetáculo drag com as artistas citadas acima, o combo de brunch – que inclui cestinha de pães e pão de queijo, fatia de bolo, geleia de frutas vermelhas, manteiga temperada, seleção de frutas, iogurte e frios –, além de chá e café filtrado liberados ao longo de toda a programação. Também haverá cardápio extra para quem não ficar satisfeito ou quiser provar outras delícias do Quinteiro Bar.





Após esta primeira edição – e dependendo de como ela irá repercutir –, a expectativa é de que o WIG Brunch também se torne recorrente, acontecendo bimestralmente. A próxima, ainda sem data estabelecida, mas já pensada para novembro, será comemorativa e celebrará o aniversário da Mariconight.

Serviço

Data e hora: 23 de setembro, das 10h às 15h

Horário: Abertura da Casa às 10h/Shows a partir das 12h/Encerramento às 15h

Local: Quinteiro Bar (Rua Salinas 1008 - Floresta - BH/MG)

Idade: Classificação Livre