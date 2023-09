Cine Santa Tereza recebe sessão comentada de filmes queer

1156

'Era Vermelho Seu Batom', de 1983, retrata discriminação e estereótipos (foto: Divulgação) O projeto ‘Cine Diversidade’, realizado pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG), levará ao Cine Santa Tereza uma sessão comentada da mostra ‘A Onda de Filmes Queer em Super-8 da Paraíba’, que acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro, a partir das 19h.





Os filmes exibidos foram produzidos na Paraíba, no início dos anos 80 e são um registro histórico da militância queer e de figuras que marcaram a época na discussão da sexualidade no cinema paraibano.

Leia também: Centro Cultural UFMG exibirá mostra sobre perspectiva lésbica





Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla . No entanto, 50% dos bilhetes estão reservados para distribuição no próprio cinema, 30 minutos antes das sessões.





Programação completa





19 de setembro, terça-feira





19h - Baltazar da Lomba

(Grupo Nós Também | Brasil |1982 | 20’)

Filme baseado no primeiro registro histórico de repressão à homossexualidade na Paraíba, na época do Brasil Colônia.





Tá na Rua

(Henrique Magalhães | Brasil |1981 | 16’)

O grupo de teatro Tá na Rua realiza experiência no Mercado Central de João Pessoa de encenação ao ar livre, com a participação de populares. Em contraponto, Amir Haddad dá entrevista sobre os 15 anos de teatro do grupo.





Era Vermelho Seu Batom

(Henrique Magalhães | Brasil |1983 | 10’)

Durante o carnaval, surge um relacionamento romântico entre dois foliões, um deles brincando em um bloco de travestidos.





Classificação indicativa da sessão: 18 anos





Sessão comentada por Bertrand Lira (diretor), Pedro Nunes (diretor) e Bramma Bremmer (artista) e na mediação: Gabriel Araújo (Representante da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual do CRP-MG).





20 de setembro, quarta-feira





19h - Perequeté

(Bertrand Lira | Brasil |1981 | 20’)

As dificuldades para vencer o preconceito de um ator e bailarino na cena artística da Paraíba.





Closes

(Pedro Nunes | Brasil |1982 | 30’)

Doc-ficção sobre os conflitos e os preconceitos que envolvem o campo da sexualidade.





Miserere Nobis

(Lauro Nascimento | Brasil |1982 | 20)

Um filme de temática homoerótica, primoroso na construção simbólica da A Santa Ceia, que ganha nova dimensão.





Classificação indicativa da sessão: 16 anos





Sessão comentada por Bertrand Lira (diretor), Pedro Nunes (diretor), Paulo Maia (Professor e um dos idealizadores do forumdoc.bh) e na mediação: Giulian Sales (Representante da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual do CRP-MG).

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.