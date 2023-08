683

Kim Kardashian: novo tratamento no rosto promete rejuvenescer e manter a firmeza da pele, melhorando a flacidez, as linhas de expressão e a papada de pescoço STEFANO RELLANDINI / AFP







Cada vez mais a busca por procedimentos estéticos com resultados naturais está crescendo não só entre as celebridades, mas também no mundo dos mortais. A nova sensação do momento é o morpheus, tratamento minimamente invasivo, que utiliza a radiofrequência microagulhada na pele, penetrando mais profundamente do que outros dispositivos e proporcionando um resultado muito mais efetivo e natural.





Para o procedimento, é utilizado anestésico tópico e se necessário para melhor conforto do paciente anestesia sob sedação, e a duração do procedimento gira em torno de uma hora: “O paciente pode retornar as atividades normais e nos dois primeiros dias pode haver um leve edema e vermelhidão na região, mas logo os primeiros resultados são percebidos, apesar de eles serem progressivos e começarem a surgir, de fato, a partir de 30 dias da sessão”, explica Mayla Carbone.

Grau de flacidez e envelhecimento