Taylor Swift e Travis Kelce: veja o preço do anel e mais sobre o noivado

Se em 2020, Taylor Swift cantou que gostava de anéis de papel, ela agora ostenta um grande anel de noivado cheio de diamantes. Desde que as imagens do pedido de casamento feito por Travis Kelce vieram a público, divulgadas na tarde dessa terça-feira (26/8), o mundo quer saber mais da joia. Segundo especialistas, o jogador desembolsou US$ 5 milhões (R$ 27,5 milhões) em uma peça exclusiva e desenhada por ele.

De acordo com o site Page Six, Travis desenhou o anel em colaboração com a designer Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry, marca especializada em joias gravadas à mão e com pedras preciosas naturais. O design é único e carrega toques vintage.

Segundo Benjamin Khordipour, especialista da Estate Diamond Jewelry, o anel traz um diamante central no corte Old Mine Brilliant, lapidado de forma artesanal para manter um aspecto clássico e rústico. “A joia foi confeccionada em ouro amarelo 18k e o diamante central é fixado com pontas de agulha que combinam perfeitamente com o estilo antigo. Diamantes menores e gravações manuais adornam as laterais”, detalhou Khordipour ao portal Brides.

Embora a Artifex não tenha divulgado o tamanho exato da pedra, especialistas estimam que o anel tenha cerca de 8 quilates. O diamante central custa cerca de de U$ 550 mil, segundo as avaliações.

Já o valor total da joia está em aberto. Mas, de acordo com especialistas consultados pela revista People, a peça pode custar até US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27,5 milhões).

Como aconteceu o pedido?

Ed Kelce, pai do jogador de futebol americano, revelou como o momento aconteceu. Em entrevista a um canal de notícias de Cleveland, ele contou que o pedido foi feito há cerca de duas semanas, no jardim da casa de Travis, no Missouri.

“Travis fez o pedido de casamento mais ou menos duas semanas atrás. Ele a levou lá para fora, eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse: ‘Vamos sair e tomar uma taça de vinho’. Eles saíram e foi aí que ele pediu, e foi lindo”, relatou o futuro sogro da cantora.

Segundo Ed, o atleta chegou a pensar em adiar a surpresa para preparar algo grandioso, mas foi convencido pelo pai a manter a simplicidade. “Ele ia adiar para esta semana para fazer algo maior, um grande evento especial. Mas eu disse: ‘Você poderia fazer na beira da estrada, em qualquer lugar. O que torna o momento especial é quando você se ajoelha e a pede em casamento’”, contou.

O casal confirmou o noivado em uma publicação nas redes sociais, com imagens do momento e um close do anel milionário. “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, brincou na legenda.

Há quanto tempo Travis e Taylor estão juntos?

Travis e Kelce estão juntos desde 2023;

Em julho daquele ano, o jogador tentou entregar uma pulseira de amizade com seu número de telefone para Taylor durante um show da The Eras Tour em Kansas City. O gesto viralizou através de seu podcast, chegando até Taylor;

Em setembro, a Loirinha apareceu em um jogo dos Kansas City Chiefs no camarote de Travis, ao lado da família dele. Os dois também apareceram juntos no Saturday Night Live em Nova York e foram vistos de mãos dadas após eventos;

No início de 2024, a presença de Taylor nos jogos dos Chiefs impulsionou recordes de audiência, vendas de ingressos e produtos. O fenômeno foi chamado de “Taylor Swift Bowl”;

Em junho de 2024, Travis subiu ao palco durante o concerto de Taylor em Londres, fantasiado com smoking e cartola, interagindo de forma divertida com ela em “I Can Do It with a Broken Heart”;

Na época, uma fonte próxima afirma ao PEOPLE que o relacionamento “é muito sério” e que “parece diferente para ambos”;