Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

26/08/2025 16:11

A superestrela pop americana Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram nesta terça-feira (26) seu noivado, prelúdio de um casamento de alto perfil de um dos casais mais populares do mundo.

Em uma publicação conjunta no Instagram, mostraram uma série de fotografias de Kelce pedindo Swift em casamento de joelhos no meio de um jardim decorado com flores em tons de branco e rosa, e um close de um grande anel de diamante na mão da cantora.

"Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", brincou o casal na legenda da publicação no Instagram, onde Swift tem 280 milhões de seguidores.

Swift e Kelce, ambos de 35 anos, tornaram pública sua relação em 2023 e têm sido vistos frequentemente juntos nos megashows dela e nas partidas da NFL, onde ele joga pelo Kansas City Chiefs.

Com sua turnê Eras, de quase dois anos de duração, Swift arrecadou 2 bilhões de dólares (R$ 10,8 bilhões) em 149 apresentações ao redor do mundo, consolidando assim a turnê mais lucrativa da história da música.

Os ingressos foram vendidos a preços exorbitantes e atraíram milhões de fãs.

As Swifties, como são conhecidas suas fãs, aguardam seu próximo álbum, "The Life of a Showgirl", que será lançado em 3 de outubro.

A notícia do lançamento foi divulgada este mês em um episódio do podcast New Heights, que Kelce apresenta ao lado de seu irmão Jason, ex-jogador da NFL.

O último grande lançamento da ganhadora de 14 prêmios Grammy, "The Tortured Poets Department", foi publicado em abril do ano passado e vendeu 1,4 milhão de cópias no primeiro dia.

Embora Swift seja famosa por cantar sobre suas decepções amorosas, a relação com Kelce, um dos jogadores mais bem pagos da NFL, se consolidou apesar da pressão da fama.

Swift ganhou o desprezo público do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após apoiar sua oponente eleitoral, a democrata Kamala Harris, nas eleições do ano passado.

O magnata republicano declarou nas redes sociais: "EU ODEIO A TAYLOR SWIFT".

