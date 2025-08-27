TayCabana: Prefeitura do Rio insinua show gratuito de Taylor Swift em 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Prefeitura do Rio de Janeiro deixou os fãs de Taylor Swift em polvorosa nessa terça-feira (26/8), ao publicar no X uma mensagem que sugere a cantora como possível atração de um show gratuito em Copacabana em 2026. A Loirinha já estava na lista de favoritos para se apresentar no evento “Todo mundo no Rio”, conforme publicado pelo jornalista Lauro Jardim no mês de maio.

Poucas horas após o anúncio do noivado de Taylor Swift com o jogador de futebol americano Travis Kelce, o perfil oficial da Prefeitura fez uma associação com a tradição do “mês das noivas” e o evento “Todo Mundo no Rio”, que ocorre anualmente em maio.

“Não sei porque lembrei do nada que: maio = mês das noivas. Maio = Todo Mundo no Rio em Copacabana”, escreveu a conta oficial.

A publicação rapidamente ganhou repercussão, com internautas marcando o prefeito Eduardo Paes e criando memes sobre a possibilidade. Um apelido para a suposta apresentação já viralizou: “Taycabana”. “Vocês não são nem loucos”, escreveu um internauta. no X.

O festival “Todo mundo no Rio” começou em maio deste ano, com o show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana. O projeto prevê shows anuais no local pelos próximos quatro anos, sempre com grandes nomes da música internacional.

Inicialmente, o prefeito Eduardo Paes chegou a citar a banda U2 como atração para 2026, mas depois afirmou que se tratava apenas de um desejo pessoal. A produtora responsável pelo evento, a Bonus Track, confirmou que existe uma lista de artistas “cobiçados” para futuras edições, mas sem contratos fechados até o momento.

Quem vai fazer o show gratuito em Copacabana?

De acordo com uma lista divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, 11 nomes foram apresentados ao mercado publicitário como possíveis atrações para os próximos anos. Entre eles, gigantes da música pop e do rock mundial. Confira: