Astros do rock que já brilharam no cinema agora cantam no streaming
Plataformas disponibilizam filmes sobre vida, obra e dramas de Elvis Presley, Freddie Mercury, Bob Dylan, Ozzy Ousborne Jim Morrison e Ian Curtis
No clima do lançamento de “Springsteen: Salve-me do desconhecido”, cinebiografia de Bruce Springsteen, confira seis filmes disponíveis no streaming sobre astros interpretados pelos atores Austin Butler (Elvis Presley), Rami Malek (Freddie Mercury), Sam Riley (Ian Curtis), Timotheé Chalamet (Bob Dylan) e Val Kilmer (Jim Morrison). Ozzy Ousborne dá show à parte no papel dele mesmo no documentário sobre sua luta contra o Parkinson.
“BOHEMIAN RHAPSODY”
EUA/Reino Unido, 2018, 135 min. De Bryan Singer. 14 anos
Conta a história de Freddie Mercury e do Queen, passando pelo início da banda, sua ascensão nos anos 1980 e os conflitos internos entre seus membros. Repleto de clássicos, como “We will rock you” e “We are the champions”, conduz a uma viagem entre algumas das músicas mais populares do rock. O filme conquistou quatro estatuetas no Oscar em 2019, entre elas a de Melhor Ator pela atuação de Rami Malek, que interpreta Mercury. Está disponível no Globoplay.
“UM COMPLETO DESCONHECIDO”
EUA, 2024, 140 min. De James Mangold. 14 anos
Em 1961, Bob Dylan, então com 19 anos, chega a Nova York para dar início à carreira musical. A trajetória do jovem Dylan, marcada por mudanças constantes de características, é retratada em “Um completo desconhecido”. Timotheé Chalamet interpreta o cantor que revolucionou o folk ao inserir elementos eletrônicos no estilo, influenciando a música em todo o mundo. O filme exalta a cena musical nova-iorquina dos anos 1960. Disponível no Disney+.
“CONTROL”
EUA/Inglaterra/Japão, 2008. De Anton Corbjin. 116 min. 14 anos
A arquitetura industrial e o contexto operário da cidade de Manchester, na Inglaterra, formaram terreno para o surgimento do punk nos anos 1970. Daí surgiu a banda Joy Division, liderada por Ian Curtis, retratada em “Control”. O longa dirigido por Anton Corbjin, próximo da banda, mostra a vida particular de Curtis e dramas vividos pelo jovem, como a epilepsia, o caso extraconjugal e a recém-chegada filha. Curtis, papel de Sam Riley, se suicidou aos 23 anos, um dia antes de iniciar turnê com o grupo nos Estados Unidos. Disponível na plataforma Mubi.
“ELVIS”
EUA/Austrália, 2022, 160 min. De Baz Luhrmann. 14 anos
Protagonizado por Austin Butler, aborda vida e carreira de Elvis Presley. Mas não só: o longa também destrincha a relação conturbada do artista, considerado por muitos o “pai do rock”, com seu empresário, o coronel Tom Parker (Tom Hanks). Com intensidade de cores e efeitos especiais, além da trilha sonora agressiva, é visto pela crítica como um filme que apresenta Elvis às novas gerações. Pode ser assistido na plataforma Prime Vídeo.
“OZZY OSBOURNE: NO ESCAPE FROM NOW”
EUA/Reino Unido, 2025, 120 min. De Tania Alexander. 14 anos
Trata-se de mais um longa sobre a vida de Ozzy (1948-2025), o “príncipe das trevas” que criou o heavy metal com o Black Sabbath. O documentário acompanha os últimos seis anos de vida do artista e sua luta contra o Parkinson. Com relatos da esposa Sharon, dos filhos e de astros do rock, como James Hetfield (Metallica), Tom Morello (Rage Against The Machine) e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), o filme captura o sofrimento de Ozzy durante o avanço da doença, mas também a resiliência e o humor dele para lidar com o problema. Disponível na plataforma Paramount +.
“THE DOORS”
EUA/França, 1991, 138 min. De Oliver Stone. 18 anos
Narra a história de Jim Morrison e do The Doors, grupo de Los Angeles que alcançou a fama de 1967 a 1971, ano em que Morrison morreu. O longa concentra detalhes da vida do jovem artista, morto aos 27 anos, da banda e do cenário artístico dos Estados Unidos na década de 1960. Entre as cenas, viagens, bebidas e sexo – o chavão sexo, drogas e rock n' roll. Val Kilmer interpretou o astro. Disponível no Prime Vídeo.