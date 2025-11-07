Morre a atriz Pauline Collins, indicada ao Oscar pelo filme 'Shirley Valentine', aos 85

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pauline Collins, atriz britânica indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel no filme "Shirley Valentine", morreu nessa quinta-feira (6) aos 85 anos. Ela estava numa casa de repouso em Londres e lidava há anos com a doença de Parkinson. A informação foi confirmada por sua família em nota enviada à imprensa.



"Pauline foi muitas coisas para muitas pessoas, desempenhando uma variedade de papéis em sua vida. Uma presença brilhante, vibrante e espirituosa no palco e na tela", declararam os seus parentes.



"Sua ilustre carreira a viu interpretar políticas, mães e rainhas. Ela sempre será lembrada como a icônica, determinada, vivaz e sábia Shirley Valentine -um papel que ela tornou pessoal e inconfundível. Éramos familiares com todas essas partes dela, porque sua magia estava contida em cada uma delas", adicionam.

Marido da artista, o ator John Alderton também prestou uma homenagem, e disse ter tido muita sorte em contracenar com ela em diferentes ocasiões.



"O que vi não foi apenas sua brilhante gama de personagens diversos, mas sua magia de extrair o melhor de todas as pessoas com quem trabalhava. Ela queria que todos fossem especiais, e fazia isso nunca dizendo: 'Olhem para mim'. Não é de admirar que ela tenha sido votada como a queridinha da nação nos anos 1970", afirmou ele em nota emitida à imprensa.



Nascida em Devon, na Inglaterra, em 1940, Collins estudou na Escola Central de Discurso e Artes Dramáticas de Londres. Antes de entrar no mundo da atuação, ela seguiu os passos de seus pais e trabalhou como professora.



A sua estreia como atriz aconteceu em 1962 com a peça "A Gazelle in Park Lane". Quatro anos depois, ela emplacou o seu primeiro papel no cinema com o filme "Secrets of a Windmill Girl". Pouco depois, foi a vez da televisão, e Collins participou da série "Doctor Who" -para a qual retornaria quase quarenta anos mais tarde, em 2006.



Em 1979, Collins e Alderton atuaram juntos na série "Thomas and Sarah", derivado de outra produção da qual haviam participado. Entre os papéis que a artista fez em sua carreira, o mais marcante foi o de Shirley Valentine, que interpretou pela primeira vez em 1988, num monólogo teatral. O sucesso da peça rendeu uma adaptação da Broadway e uma versão para os cinemas, nas quais Collins reprisou a personagem.



No filme homônimo, que rendeu a ela uma indicação ao Oscar de melhor atriz, a protagonista, uma dona de casa e esposa exemplar, tenta resgatar os sonhos de sua juventude ao embarcar numa inesperada viagem para a Grécia.

Em 2001, a atriz recebeu a Ordem do Império Britânico, láurea reconhecida por sua importância, graças a sua trajetória na atuação. Ela deixa Alderton e os filhos Richard, Nic, Kate e Louise.