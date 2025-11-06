Assine
DESPEDIDA

Missa de sétimo dia de Lô Borges será sábado na Igreja de Santa Tereza

Mercado de Santa Tereza fará show em homenagem a Lô no domingo. Gabriel Guedes, filho de Beto, é um dos integrantes do Quarteto Travessia

06/11/2025 15:40 - atualizado em 06/11/2025 16:18

Lô Borges
Missa de sétimo dia de Lô Borges será neste sábado (8/11), às 19h, na Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha crédito: Juarez Rodrigues EM / D.A Press

A missa de sétimo dia de Lô Borges será neste sábado (8/11), às 19h, na Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha, na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza.

Hino do Cruzeiro e canções do Clube da Esquina marcam despedida de Lô

Samuel Rosa no velório de Lô Borges: 'Um mestre, devo muito a ele'
No convite, a família Borges escreveu que Lô foi mais do que um músico. “Ele foi símbolo de arte e sensibilidade. Um dos corações que pulsaram junto ao Clube da Esquina. Sua partida deixa saudade, mas sua obra permanece viva. Que o som da tua música continue sendo abrigo”.


Lô Borges morreu no domingo (2/11), no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte, de falência múltipla dos órgãos. O cantor e compositor ficou internado no CTI durante 18 dias, após sofrer uma intoxicação medicamentosa.

A série de homenagens a Lô continua. No domingo (9/11), a feira do Mercado Distrital de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273), que será realizada das 10h às 18h, vai fazer um tributo a ele com o Quarteto Travessia. Gabriel Guedes, filho de Beto, Tadeu Franco, Fred Borges, Bárbara Barcellos e outros músicos vão fazer um show com repertório de Lô, a partir das 13h.

