Assine
overlay
Início Cultura
ÚLTIMO ADEUS

Gabriel Guedes, filho de Beto Guedes, comparece a velório de Lô Borges

O velório do Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, tem cerimônia marcada por emoção e homenagens

Publicidade
Carregando...
Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
04/11/2025 15:37 - atualizado em 04/11/2025 15:37

compartilhe

SIGA
x
Cantor e compositor Lô Borges
Cantor e compositor Lô Borges crédito: Joao Diniz/Divulgacao

Gabriel Guedes, filho de Beto Guedes, prestou homenagem a Lô Borges no velório realizado nesta terça-feira (4/11), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Ele citou Lô Borges como uma figura paterna. “Ele foi um cara que me ensinou muita coisa, me inspirou. Era inteligente, tinha um senso de humor muito aguçado. Sempre tive um afeto muito familiar com ele.”

Para Gabriel, Lô Borges marcou a história da música brasileira. “Foi um cara que desenhou uma página da história de Minas Gerais, muito prolífica, muito colorida, muito inspirada", afirmou.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Beto Guedes e Lô Borges estavam rodando o Brasil com a turnê “Esquina e canções”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

filho gabriel-guedes lo-borges palacio-das-artes-

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay