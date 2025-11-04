Gabriel Guedes, filho de Beto Guedes, comparece a velório de Lô Borges
O velório do Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, tem cerimônia marcada por emoção e homenagens
Gabriel Guedes, filho de Beto Guedes, prestou homenagem a Lô Borges no velório realizado nesta terça-feira (4/11), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.
Ele citou Lô Borges como uma figura paterna. “Ele foi um cara que me ensinou muita coisa, me inspirou. Era inteligente, tinha um senso de humor muito aguçado. Sempre tive um afeto muito familiar com ele.”
Para Gabriel, Lô Borges marcou a história da música brasileira. “Foi um cara que desenhou uma página da história de Minas Gerais, muito prolífica, muito colorida, muito inspirada", afirmou.
Beto Guedes e Lô Borges estavam rodando o Brasil com a turnê “Esquina e canções”.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata