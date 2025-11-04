Cantor Lô Borges fez história com o Clube da Esquina e deixa um legado imensurável

A convivência entre os dois artistas resultou na gravação de “Clube da Esquina”, pela EMI-Odeon, que traz composições como “O Trem Azul”, “Tudo que Você Podia Ser” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”. Entre os compositores do icônico álbum, há ainda Márcio Borges - irmão de Lô -, Ronaldo Bastos e Fernando Brant. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial