ÚLTIMO ADEUS

Velório de Lô Borges em BH reuniu cerca de três mil pessoas

Músico mineiro foi velado no Palácio das Artes, com presença de nomes do Clube da Esquina e centenas de admiradores

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
05/11/2025 18:16

Velório de Lô Borges realizado na última terça-feira (4/11), no Palácio das Artes, reuniu cerca de 3 mil pessoas
Velório de Lô Borges realizado na última terça-feira (4/11) no Palácio das Artes e reuniu cerca de 3 mil pessoas crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Cerca de três mil pessoas passaram pelo velório de Lô Borges (1952-2025) nessa terça-feira (4/11) no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A informação é da assessoria de imprensa do espaço, que recebeu a despedida do artista entre 9h e 15h. No passado, o local também já abrigou a cerimônia de despedida de nomes como Fernando Brant (1946-2015) e Gonzaguinha (1945-1991).

Durante todo o dia houve fila para entrar. Fãs de várias idades se reuniram para prestar homenagem ao músico mineiro. Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô seguiu ativo até o fim da vida e deixou quatro discos prontos.

Entre os artistas que compareceram ao velório estavam Beto Guedes, Toninho Horta, Zeca Baleiro, Samuel Rosa, Maurício Tizumba, Wagner Tiso, Luiz Carlos Sá, Rogério Flausino e Wilson Sideral. Diagnosticado com demência por corpos de Lewy, Milton Nascimento ainda não soube da notícia

Às 11h, o Coral Lírico de Minas Gerais se apresentou na parte superior do foyer. No repertório, “Quem sabe isso quer dizer amor”, escrita por Márcio Borges e imortalizada na voz de Milton Nascimento, e “O trem azul”, um dos maiores sucessos de Lô.

Logo depois, o Coral Cantos do Cerrado apresentou um repertório de música sacra. Maurício Tizumba também prestou homenagem com uma apresentação de tambores do congado mineiro. 

Pouco depois das 15h, o corpo de Lô Borges foi levado para o Cemitério da Colina, onde o enterro aconteceu em cerimônia íntima, restrita a amigos e familiares. O artista morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos, após 18 dias de internação por uma intoxicação medicamentosa.

belo-horizonte clube-da-esquina lo-borges

