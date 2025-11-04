Assine
IMPORTÂNCIA MUNDIAL

'Lô Borges cantou a aldeia e encantou o mundo', diz Tizumba em velório

Velório do cantor e compositor em Belo Horizonte reúne artistas, amigos e fãs para celebrar seu legado

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
04/11/2025 15:15 - atualizado em 04/11/2025 15:15

Maurício Tizumba prestou homenagem a Lô Borges com performance de congado mineiro
Maurício Tizumba prestou homenagem a Lô Borges com performance de congado mineiro crédito: JairAmaral/EM/D.A Press

O velório de Lô Borges reuniu centenas de amigos, familiares e admiradores no Palácio das Artes, nesta terça-feira (4/11), no último adeus ao cantor e compositor mineiro, morto no último domingo (2/11).

O ator, compositor e cantor Maurício Tizumba prestou homenagem a Lô com uma apresentação de tambores do congado mineiro. “A obra musical de Lô Borges é importante em todo o mundo. Ela foi cantado em várias línguas. Para mim, ele tem uma importância mundial. Não é só uma coisa bairrista de Minas Gerais, ele cantou a aldeia e encantou o mundo”, afirmou o artista.

“Esse é um momento que poderia ser de tristeza, mas que, para mim, é de travessia. Eu sinto no coração também uma alegria pelo que ele construiu nesta terra. Ele deixa um legado muito grande. A certeza é de que pega esse ‘Trem Azul’ dele e voa. E, uma hora dessas, a gente se encontra com ele”, continuou Tizumba.

Leia Mais

Além de Tizumba, o velório contou com a presença de outros artistas próximos a Lô, como o cantor Zeca Baleiro, com quem o músico gravou seu último álbum lançado em vida, os irmãos Wilson Sideral e Rogério Flausino, e Lelo Zaneti, ex-baixista do Skank. Também estiveram presentes integrantes do Clube da Esquina, como Beto Guedes, Flávio Venturini e Toninho Horta. Com a saúde debilitada, Milton Nascimento foi representado pelo filho, Augusto.

