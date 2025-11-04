'Lô Borges cantou a aldeia e encantou o mundo', diz Tizumba em velório

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O velório de Lô Borges reuniu centenas de amigos, familiares e admiradores no Palácio das Artes, nesta terça-feira (4/11), no último adeus ao cantor e compositor mineiro, morto no último domingo (2/11).

O ator, compositor e cantor Maurício Tizumba prestou homenagem a Lô com uma apresentação de tambores do congado mineiro. “A obra musical de Lô Borges é importante em todo o mundo. Ela foi cantado em várias línguas. Para mim, ele tem uma importância mundial. Não é só uma coisa bairrista de Minas Gerais, ele cantou a aldeia e encantou o mundo”, afirmou o artista.

“Esse é um momento que poderia ser de tristeza, mas que, para mim, é de travessia. Eu sinto no coração também uma alegria pelo que ele construiu nesta terra. Ele deixa um legado muito grande. A certeza é de que pega esse ‘Trem Azul’ dele e voa. E, uma hora dessas, a gente se encontra com ele”, continuou Tizumba.

Além de Tizumba, o velório contou com a presença de outros artistas próximos a Lô, como o cantor Zeca Baleiro, com quem o músico gravou seu último álbum lançado em vida, os irmãos Wilson Sideral e Rogério Flausino, e Lelo Zaneti, ex-baixista do Skank. Também estiveram presentes integrantes do Clube da Esquina, como Beto Guedes, Flávio Venturini e Toninho Horta. Com a saúde debilitada, Milton Nascimento foi representado pelo filho, Augusto.