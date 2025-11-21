Homem inutiliza carro da ex ao colocar açúcar no óleo do motor do veículo
Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar no município de João Monlevade. Câmera de segurança flagrou a ação criminosa
A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos, nessa quinta-feira (20/11), no Bairro Cruzeiro Celeste, em João Monlevade (MG), após ele danificar o carro da ex-mulher.
A vítima, de 30 anos, relatou à Polícia Militar que o ex-marido jogou açúcar no óleo do motor do veículo dela, um Hyundai IX35. Uma câmera de segurança flagrou a ação criminosa.
Os policiais prenderam o homem no âmbito da Lei Maria da Penha, pois a sua conduta foi enquadrada como violência material contra a mulher.
Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.
