Assine
overlay
Início Gerais
MINAS GERAIS

Homem inutiliza carro da ex ao colocar açúcar no óleo do motor do veículo

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar no município de João Monlevade. Câmera de segurança flagrou a ação criminosa

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/11/2025 22:02

compartilhe

SIGA
x
A adolescente esperou a chegada da mãe para acionar a Polícia Militar
Polícia Militar foi acionada nessa quinta-feira (20/11) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos, nessa quinta-feira (20/11), no Bairro Cruzeiro Celeste, em João Monlevade (MG), após ele danificar o carro da ex-mulher. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vítima, de 30 anos, relatou à Polícia Militar que o ex-marido jogou açúcar no óleo do motor do veículo dela, um Hyundai IX35. Uma câmera de segurança flagrou a ação criminosa. 

Leia Mais

Os policiais prenderam o homem no âmbito da Lei Maria da Penha, pois a sua conduta foi enquadrada como violência material contra a mulher.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay