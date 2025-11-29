Funcionário morre eletrocutado em subestação do metrô de BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um trabalhador terceirizado que prestava serviços em uma subestação de energia elétrica, próxima à Estação Santa Inês, em Belo Horizonte (MG), morreu na madrugada deste sábado (29/11).

Segundo o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG), a vítima, que não teve a idade informada, foi eletrocutada durante um serviço de manutenção no local.

"É inadmissível que um empregado venha a falecer no exercício de suas funções por falha nas condições de trabalho. Prestamos total solidariedade à família e aos amigos do trabalhador", diz parte do comunicado divulgado pelo Sindimetro.

De acordo com a categoria, "a empresa sacrifica os trabalhadores por meio de jornadas exaustivas e más condições de trabalho". Segundo a entidade, há pressa nas obras para expansão/revitalização do metrô a fim de concluir cronogramas dentro do prazo.

Com obras iniciadas em setembro de 2024 e previsão de conclusão para 2028-2029, a Linha 2 ligará a Estação Nova Suíça (na Linha 1) à região do Barreiro e terá sete novas estações em 10,5 quilômetros de extensão.

Procurada pela reportagem, a assessoria da concessionária Metrô BH não confirmou se o trabalhador morto neste sábado executava algum serviço que tenha relação com o processo de revitalização na Estação Santa Inês, uma das que estão no cronograma de reformas com previsão de conclusão até o fim de 2026.

"Foi aberto um procedimento interno de investigação, a fim de apurar as circunstâncias e causas do acidente. Além disso, temos colaborado ativamente com as autoridades que estão conduzindo a ocorrência. Reiteramos que segurança é um dos valores inegociáveis do Metrô BH", declarou em nota.