Funcionário morre eletrocutado em subestação do metrô de BH
Trabalhador terceirizado realizava serviço em subestação de energia elétrica, próxima à Estação Santa Inês
compartilheSIGA
Um trabalhador terceirizado que prestava serviços em uma subestação de energia elétrica, próxima à Estação Santa Inês, em Belo Horizonte (MG), morreu na madrugada deste sábado (29/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG), a vítima, que não teve a idade informada, foi eletrocutada durante um serviço de manutenção no local.
Leia Mais
"É inadmissível que um empregado venha a falecer no exercício de suas funções por falha nas condições de trabalho. Prestamos total solidariedade à família e aos amigos do trabalhador", diz parte do comunicado divulgado pelo Sindimetro.
De acordo com a categoria, "a empresa sacrifica os trabalhadores por meio de jornadas exaustivas e más condições de trabalho". Segundo a entidade, há pressa nas obras para expansão/revitalização do metrô a fim de concluir cronogramas dentro do prazo.
Com obras iniciadas em setembro de 2024 e previsão de conclusão para 2028-2029, a Linha 2 ligará a Estação Nova Suíça (na Linha 1) à região do Barreiro e terá sete novas estações em 10,5 quilômetros de extensão.
Procurada pela reportagem, a assessoria da concessionária Metrô BH não confirmou se o trabalhador morto neste sábado executava algum serviço que tenha relação com o processo de revitalização na Estação Santa Inês, uma das que estão no cronograma de reformas com previsão de conclusão até o fim de 2026.
"Foi aberto um procedimento interno de investigação, a fim de apurar as circunstâncias e causas do acidente. Além disso, temos colaborado ativamente com as autoridades que estão conduzindo a ocorrência. Reiteramos que segurança é um dos valores inegociáveis do Metrô BH", declarou em nota.