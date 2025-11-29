Assine
SANTA LUZIA

Grande BH: bombeiros combatem fogo em imóvel provocado por briga de casal

Vizinhos e dono do imóvel tentaram combater as chamas; casal fugiu do local após o início do incêndio 

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
29/11/2025 19:00

Bombeiros conseguiram controlar as chamas
Bombeiros conseguiram controlar as chamas crédito: CBMMG/Divulgação

Um imóvel pegou fogo, na tarde deste sábado (29/11), em Santa Luzia, na Grande BH. Militares do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater as chamas, que teriam começado durante uma briga de casal. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinhos e o proprietário do imóvel tentaram combater as chamas logo que perceberam os primeiros sinais de fogo, sem sucesso. Os militares que atenderam a ocorrência conseguiram controlar o incêndio ao chegar ao local. 

Os bombeiros solicitaram a presença da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil por haver a possibilidade do incêndio ser criminoso. De acordo com testemunhas, o imóvel era alugado e, durante a briga do casal, um deles teria colocado fogo em um dos cômodos. Segundo o Corpo de Bombeiros, após o início das chamas, o casal fugiu da residência.

