Incêndio atinge casa na região da Pampulha, em BH
Militares do 3º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados por volta das 17h. Ocorrência foi atendida no Bairro Jardim São José
Um incêndio atingiu uma residência na Rua Anunciação, no Bairro Jardim São José, na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na tarde desta segunda-feira (24/11). Ninguém ficou ferido.
Militares do 3º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados por volta das 17h. O solicitante relatou que as chamas estavam altas e avançavam pela cozinha, onde o fogo teve início.
Quando a guarnição chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado pelos próprios moradores.
Os bombeiros realizaram a vistoria e orientaram os moradores sobre medidas de segurança pós-sinistro, reforçando cuidados para evitar novos focos e garantir a integridade da estrutura afetada.
