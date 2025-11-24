Novas placas luminosas alertam motoristas sobre risco de inundação em BH

O período chuvoso chegou e, com ele, os alagamentos. Como prevenção, a Prefeitura de Belo Horizonte instalou na Avenida Amazonas, na altura do Prado, Região Oeste da capital, dispositivos luminosos que indicam se há risco ou certeza de inundação, e qual rota seguir nessas situações.

Os equipamentos foram instalados nos encontros da Avenida Amazonas com a Rua Cura D'Ars e com a Avenida do Contorno.

A primeira sinalização nesse modelo começou a operar na capital em 2024. BH possui esses painéis em outros três bairros: Santo Antônio, Palmares e Renascença.

As placas têm inscritas as mensagens: “Risco de inundação” e “No vermelho, não avance”. Em caso de luz amarela piscante é necessário redobrar a atenção. A luz vermelha indica que o trecho à frente está interditado devido a um alagamento e, nesse caso, os motoristas não devem seguir em frente. Caso as luzes estejam desligadas, os condutores podem ficar tranquilos, pois não há nenhum alerta.

Outra medida de prevenção tomada pela prefeitura é o monitoramento das condições das vias feito pelos agentes de trânsito. Ao detectar alagamentos, a situação é imediatamente informada aos aplicativos de mobilidade urbana, como Waze e Google Maps, que logo sinalizam alertas de bloqueios nessas áreas.

O município também possui um canal no Whatsapp, coordenado pela Defesa Civil, onde são feitos alertas de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice