Incêndio em prédio: o guia essencial de como agir para se proteger

Um incêndio em um prédio residencial, como o que atingiu Hong Kong nesta quarta-feira (26/11) e se alastrou rapidamente por andaimes de bambu, pode começar em segundos e se espalhar com velocidade. Numa situação de pânico, saber como agir é o que pode proteger a sua vida e a de outras pessoas. A principal recomendação do Corpo de Bombeiros é manter a calma e seguir um plano de evacuação.





A prevenção é o melhor caminho, mas estar preparado para uma emergência é fundamental. Conhecer as saídas de emergência e a localização dos equipamentos de combate a incêndio no seu prédio são os primeiros passos. Ações simples podem fazer toda a diferença até a chegada do socorro especializado.

O que fazer ao ouvir o alarme de incêndio

Ao ouvir o alarme ou sentir cheiro de fumaça, saia imediatamente pelas escadas. Nunca, em hipótese alguma, utilize o elevador. Ele pode parar entre os andares por uma queda de energia ou abrir diretamente no foco das chamas, tornando-se uma armadilha.

Antes de abrir qualquer porta, verifique a temperatura da maçaneta e da própria porta com as costas da mão. Se estiver quente, não abra. O calor indica que o fogo está próximo. Nesse caso, procure uma saída alternativa ou execute o plano para se proteger dentro do apartamento.

Se houver fumaça no seu caminho, proteja o nariz e a boca com um tecido, de preferência úmido. Mova-se agachado ou rastejando, pois o ar perto do chão é mais limpo e respirável. A maioria das vítimas em incêndios é por inalação de fumaça, e não por queimaduras.

Assim que estiver em um local seguro, ligue para o Corpo de Bombeiros. No Brasil, o número de emergência é 193. Forneça o endereço completo e detalhes que possam ajudar, como o andar do incêndio e o número de pessoas que podem estar em perigo. Não presuma que alguém já ligou.

Se não for possível sair

Caso a saída esteja bloqueada pela fumaça ou pelo fogo, permaneça dentro do apartamento. Feche a porta e vede todas as frestas com toalhas ou cobertores molhados, principalmente a parte de baixo, para impedir a entrada de fumaça tóxica.

Vá para uma janela, abra-a com cuidado e sinalize sua presença com um pano colorido ou com a lanterna do celular. Tente chamar a atenção da equipe de resgate, mas evite gritar continuamente para não inalar fumaça. Mantenha-se visível.

Se possível, encha a banheira e baldes com água. Isso pode ser útil para molhar as portas e as toalhas usadas na vedação, ajudando a criar uma barreira mais resistente contra o calor e as chamas que se aproximam.

