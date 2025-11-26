Assine
overlay
Início Internacional
FOGO E MORTE

Vídeo: incêndio atinge conjunto residencial de Hong Kong e deixa mortos

Além de pelo menos quatro mortos, há pessoas feridas e presas nos apartamentos no complexo residencial no distrito norte de Tai Po, em Hong Kong

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
26/11/2025 08:42 - atualizado em 26/11/2025 09:03

compartilhe

SIGA
x
Pelo menos quatro pessoas morreram em incêndio em conjunto habitacional
Pelo menos quatro pessoas morreram em incêndio em conjunto habitacional crédito: YAN ZHAO / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge várias torres de um complexo residencial no distrito norte de Tai Po, em Hong Kong, nesta quarta-feira (26/11), com colunas de fumaça cinza espessa saindo do local enquanto os serviços de emergência tentam conter as chamas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Quatro pessoas foram confirmadas mortas, duas estão em estado crítico e uma em condição estável", disse um representante do Departamento de Serviços de Informação do governo.

Leia Mais

Várias pessoas estão presas no interior dos prédios, informou a emissora pública RTHK, citando a polícia, enquanto duas pessoas sofreram queimaduras graves, segundo a mesma fonte.

Bombeiros também ficaram feridos enquanto tentavam apagar o fogo.

O Corpo de Bombeiros disse que recebeu relatos de que um incêndio havia começado em Wang Fuk Court, em Tai Po.

Wang Fuk Court é um complexo habitacional composto por oito blocos, oferecendo quase 2.000 unidades residenciais. Várias torres têm andaimes de bambu em seu exterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

O Departamento de Transportes de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma seção inteira da rodovia de Tai Po foi fechada e os ônibus estão sendo desviados.

Tópicos relacionados:

hong hong-kong internacional kong

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay