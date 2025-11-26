Vídeo: incêndio atinge conjunto residencial de Hong Kong e deixa mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge várias torres de um complexo residencial no distrito norte de Tai Po, em Hong Kong, nesta quarta-feira (26/11), com colunas de fumaça cinza espessa saindo do local enquanto os serviços de emergência tentam conter as chamas.

"Quatro pessoas foram confirmadas mortas, duas estão em estado crítico e uma em condição estável", disse um representante do Departamento de Serviços de Informação do governo.

Várias pessoas estão presas no interior dos prédios, informou a emissora pública RTHK, citando a polícia, enquanto duas pessoas sofreram queimaduras graves, segundo a mesma fonte.

Bombeiros também ficaram feridos enquanto tentavam apagar o fogo.

O Corpo de Bombeiros disse que recebeu relatos de que um incêndio havia começado em Wang Fuk Court, em Tai Po.

Wang Fuk Court é um complexo habitacional composto por oito blocos, oferecendo quase 2.000 unidades residenciais. Várias torres têm andaimes de bambu em seu exterior.

O Departamento de Transportes de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma seção inteira da rodovia de Tai Po foi fechada e os ônibus estão sendo desviados.