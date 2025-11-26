Vídeo: incêndio atinge conjunto residencial de Hong Kong e deixa mortos
Além de pelo menos quatro mortos, há pessoas feridas e presas nos apartamentos no complexo residencial no distrito norte de Tai Po, em Hong Kong
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge várias torres de um complexo residencial no distrito norte de Tai Po, em Hong Kong, nesta quarta-feira (26/11), com colunas de fumaça cinza espessa saindo do local enquanto os serviços de emergência tentam conter as chamas.
Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. - local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025
"Quatro pessoas foram confirmadas mortas, duas estão em estado crítico e uma em condição estável", disse um representante do Departamento de Serviços de Informação do governo.
Várias pessoas estão presas no interior dos prédios, informou a emissora pública RTHK, citando a polícia, enquanto duas pessoas sofreram queimaduras graves, segundo a mesma fonte.
At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.— Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 26, 2025
The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK
Bombeiros também ficaram feridos enquanto tentavam apagar o fogo.
O Corpo de Bombeiros disse que recebeu relatos de que um incêndio havia começado em Wang Fuk Court, em Tai Po.
A major fire broke out this afternoon and is still burning at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025
At least 4 people have died, and several others - including firefighters - have been injured. pic.twitter.com/EgidZV07zC
Wang Fuk Court é um complexo habitacional composto por oito blocos, oferecendo quase 2.000 unidades residenciais. Várias torres têm andaimes de bambu em seu exterior.
O Departamento de Transportes de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma seção inteira da rodovia de Tai Po foi fechada e os ônibus estão sendo desviados.