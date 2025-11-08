Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Seis mortos na Turquia em incêndio em armazém de perfumes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/11/2025 12:31

compartilhe

SIGA

Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas, uma delas gravemente, em um incêndio ocorrido neste sábado (8) em um depósito de perfumes em Dilovasi, no noroeste da Turquia, informaram as autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dois andares de um edifício utilizado como armazém e fábrica de perfumes ficaram carbonizadas pelas chamas, cuja origem é desconhecida até o momento, de acordo com imagens divulgadas pela imprensa turca.

"Seis dos nossos concidadãos perderam a vida em um incêndio no distrito de Dilovas?", afirmou o governador da província de Kocaeli, Ilhami Aktas, ao canal público TRT Haber.

"Um dos feridos encontra-se em estado crítico devido às queimaduras" sofridas, precisou o governador.

O político disse que o incêndio foi controlado e extinto, e que os bombeiros e o Ministério Público estão investigando as causas do sinistro.

Dilovasi é uma cidade industrial situada a cerca de 70 km a sudeste de Istambul, onde ficam várias fábricas e armazéns.

bg/avl/pc/jmo/fp

Tópicos relacionados:

economia incendio turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay