Seis mortos na Turquia em incêndio em armazém de perfumes

Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas, uma delas gravemente, em um incêndio ocorrido neste sábado (8) em um depósito de perfumes em Dilovasi, no noroeste da Turquia, informaram as autoridades.

Dois andares de um edifício utilizado como armazém e fábrica de perfumes ficaram carbonizadas pelas chamas, cuja origem é desconhecida até o momento, de acordo com imagens divulgadas pela imprensa turca.

"Seis dos nossos concidadãos perderam a vida em um incêndio no distrito de Dilovas?", afirmou o governador da província de Kocaeli, Ilhami Aktas, ao canal público TRT Haber.

"Um dos feridos encontra-se em estado crítico devido às queimaduras" sofridas, precisou o governador.

O político disse que o incêndio foi controlado e extinto, e que os bombeiros e o Ministério Público estão investigando as causas do sinistro.

Dilovasi é uma cidade industrial situada a cerca de 70 km a sudeste de Istambul, onde ficam várias fábricas e armazéns.

