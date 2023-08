Influenciador morre ao cair do 68° andar de prédio em Hong Kong

436

Influenciador francês Remi Lucidi, 30 anos, conhecido por gravar vídeos escalando prédios e guindastes, sem autorização, morreu após cair do 68° andar. (foto: (Reprodução/ Instagram))

O influenciador francês Remi Lucidi, 30 anos, conhecido por gravar vídeos escalando prédios e guindastes sem autorização, morreu após cair do 68° andar de um prédio residencial em Hong Kong, na última quinta-feira (27/7).



O homem tentava alcançar o topo da Tregunter Tower. De acordo com informações do jornal South China Morning Post , ele foi declarado morto ainda no local do acidente.





Lucidi disse ao segurança do prédio que visitaria um amigo no 40° andar, por volta das 18h. Quando o funcionário percebeu a mentira, o homem já estava no elevador.



Uma fonte que não foi identificada relatou que Lucidi foi visto pela última vez, com vida, batendo na janela da cobertura do prédio por volta das 19h30 da quinta-feira. Uma funcionária assustada chamou a polícia relatando um homem batendo na janela.



O influenciador caiu e foi encontrado morto, antes da chegada da polícia. Autoridades encontraram a câmera esportiva, que gravava os vídeos.



Nas redes sociais, o francês compartilhava aventuras perigosas. Ele chegou a estar no topo de arranha-céus e torres em Dubai, Colômbia, Bulgária e Polônia.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer