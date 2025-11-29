Homem suspeito de tráfico é morto e polícia procura autores do crime

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 22 anos foi encontrado morto, na madrugada deste sábado (29/11), por policiais militares, em Rio Preto, distrito de Simonésia, na Zona da Mata mineira.





Os militares foram acionados depois que moradores relataram terem ouvido diversos disparos de arma de fogo vindos de uma residência.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima tinha anotações criminais por tráfico de drogas.

Equipes da PM fazem diligências para identificar e prender os autores do crime.