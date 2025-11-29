Assine
ZONA DA MATA

Homem suspeito de tráfico é morto e polícia procura autores do crime

Militares foram acionados depois que moradores ouviram disparos vindos de uma casa em Rio Preto, distrito de Simonésia

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
29/11/2025 17:29

Polícia ainda não tem pistas e nem motivação para o assassinato
Polícia ainda faz buscas para identificar e prender os autores do crime crédito: Glastone Rodrigues/EM/D. A. Press

Um homem de 22 anos foi encontrado morto, na madrugada deste sábado (29/11), por policiais militares, em Rio Preto, distrito de Simonésia, na Zona da Mata mineira.

Os militares foram acionados depois que moradores relataram terem ouvido diversos disparos de arma de fogo vindos de uma residência. 

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima tinha anotações criminais por tráfico de drogas.  

Equipes da PM fazem diligências para identificar e prender os autores do crime.

drogas homicidio minas-gerais

