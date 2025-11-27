Assine
overlay
Início Gerais
PEGOS NO FLAGRA

Dois homens são presos transportando 120 kg de maconha em carro na BR-262

Suspeitos disseram que a carga era de fertilizante, mas acabaram presos em flagrante

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/11/2025 07:32

compartilhe

SIGA
x
PRF apreende 120 kg de maconha em carro na BR-262, em Bom Despacho (MG)
PRF apreende 120 kg de maconha em carro na BR-262, em Bom Despacho (MG) crédito: PRF/Reprodução

Dois homens, de 44 e 48 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quarta-feira (26/11) depois de serem flagrados transportando cerca de 120 quilos de maconha na BR-262, em Bom Despacho (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No km 467, os policiais em patrulhamento abordaram um Jeep Compass ocupado pelos suspeitos. Segundo a PRF, ambos demonstraram nervosismo excessivo e informaram que transportavam fertilizantes. No entanto, os agentes perceberam um odor forte, característico de maconha, e pediram a documentação da carga.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesse momento, um dos ocupantes tentou fugir, mas foi contido juntamente com o comparsa. Numa vistoria no veículo, ficou constatado que a mercadoria era de substância análoga à maconha. A carga tinha como destino a Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o veículo e o material apreendido, para a Polícia Civil de Bom Despacho.

Tópicos relacionados:

apreensao bom-despacho grande-bh maconha minas-gerais trafico-de-droga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay