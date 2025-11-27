Dois homens são presos transportando 120 kg de maconha em carro na BR-262

Dois homens, de 44 e 48 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quarta-feira (26/11) depois de serem flagrados transportando cerca de 120 quilos de maconha na BR-262, em Bom Despacho (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

No km 467, os policiais em patrulhamento abordaram um Jeep Compass ocupado pelos suspeitos. Segundo a PRF, ambos demonstraram nervosismo excessivo e informaram que transportavam fertilizantes. No entanto, os agentes perceberam um odor forte, característico de maconha, e pediram a documentação da carga.

Nesse momento, um dos ocupantes tentou fugir, mas foi contido juntamente com o comparsa. Numa vistoria no veículo, ficou constatado que a mercadoria era de substância análoga à maconha. A carga tinha como destino a Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o veículo e o material apreendido, para a Polícia Civil de Bom Despacho.