Homem é preso ao esconder drogas em caixa de esgoto na Grande BH

Um homem de 27 anos foi preso na noite dessa terça-feira (25/11) depois da Polícia Militar encontrar drogas em uma caixa de esgoto no Bairro São Mateus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, a equipe foi até o local depois de uma denúncia de tráfico intenso na região. Ao chegarem ao beco indicado, várias pessoas correram e um dos populares apontou para um portão aberto que dava acesso a um corredor. No interior do barracão abandonado, os policiais encontraram o suspeito deitado no chão.

Com apoio de cão farejador, os militares localizaram grande quantidade de drogas escondidas em uma caixa de esgoto. Questionado, o homem afirmou que apenas dormia no cômodo e que seria usuário, negando envolvimento com a venda dos entorpecentes. Ele também relatou que um indivíduo conhecido como “WS” seria responsável pelo tráfico na área e que frequentava o barracão, sendo agressivo com usuários.

Durante a ação, os policiais ainda verificaram veículos próximos e constataram que uma motocicleta havia sido furtada em 2023. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Material apreendido

24 porções de maconha

22 buchas de maconha

9 porções de haxixe

120 pedras de crack

1 arma de fogo calibre .380

6 munições calibre .380

1 motocicleta clonada

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, que vai investigar o envolvimento dele com o crime.