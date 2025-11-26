Assine
TRÁFICO

Homem é preso ao esconder drogas em caixa de esgoto na Grande BH

Denúncia levou PM a barracão com entorpecentes, arma e moto clonada

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/11/2025 07:53

crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 27 anos foi preso na noite dessa terça-feira (25/11) depois da Polícia Militar encontrar drogas em uma caixa de esgoto no Bairro São Mateus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, a equipe foi até o local depois de uma denúncia de tráfico intenso na região. Ao chegarem ao beco indicado, várias pessoas correram e um dos populares apontou para um portão aberto que dava acesso a um corredor. No interior do barracão abandonado, os policiais encontraram o suspeito deitado no chão.

Com apoio de cão farejador, os militares localizaram grande quantidade de drogas escondidas em uma caixa de esgoto. Questionado, o homem afirmou que apenas dormia no cômodo e que seria usuário, negando envolvimento com a venda dos entorpecentes. Ele também relatou que um indivíduo conhecido como “WS” seria responsável pelo tráfico na área e que frequentava o barracão, sendo agressivo com usuários.

Durante a ação, os policiais ainda verificaram veículos próximos e constataram que uma motocicleta havia sido furtada em 2023. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio.

Material apreendido

  • 24 porções de maconha
  • 22 buchas de maconha
  • 9 porções de haxixe
  • 120 pedras de crack
  • 1 arma de fogo calibre .380
  • 6 munições calibre .380
  • 1 motocicleta clonada

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, que vai investigar o envolvimento dele com o crime.

