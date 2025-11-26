Homem é preso ao esconder drogas em caixa de esgoto na Grande BH
Denúncia levou PM a barracão com entorpecentes, arma e moto clonada
Um homem de 27 anos foi preso na noite dessa terça-feira (25/11) depois da Polícia Militar encontrar drogas em uma caixa de esgoto no Bairro São Mateus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a PM, a equipe foi até o local depois de uma denúncia de tráfico intenso na região. Ao chegarem ao beco indicado, várias pessoas correram e um dos populares apontou para um portão aberto que dava acesso a um corredor. No interior do barracão abandonado, os policiais encontraram o suspeito deitado no chão.
Com apoio de cão farejador, os militares localizaram grande quantidade de drogas escondidas em uma caixa de esgoto. Questionado, o homem afirmou que apenas dormia no cômodo e que seria usuário, negando envolvimento com a venda dos entorpecentes. Ele também relatou que um indivíduo conhecido como “WS” seria responsável pelo tráfico na área e que frequentava o barracão, sendo agressivo com usuários.
Durante a ação, os policiais ainda verificaram veículos próximos e constataram que uma motocicleta havia sido furtada em 2023. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio.
Material apreendido
- 24 porções de maconha
- 22 buchas de maconha
- 9 porções de haxixe
- 120 pedras de crack
- 1 arma de fogo calibre .380
- 6 munições calibre .380
- 1 motocicleta clonada
O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, que vai investigar o envolvimento dele com o crime.