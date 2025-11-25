Uma tonelada de drogas é apreendida em casa no Triângulo Mineiro

Uma tonelada de drogas foi apreendida nessa segunda-feira (24/11) em uma residência no Bairro Alto Umuarama, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. A ocorrência resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, a apreensão foi realizada por equipes da 199ª Companhia Tático Móvel depois de atendimento a uma chamada de um indivíduo que alegava ter sido baleado na porta de casa.

Durante as diligências no imóvel, os militares identificaram que o local era utilizado como depósito de entorpecentes em grande escala.

No interior da residência, foram encontradas 1.007 barras de maconha, além de uma balança industrial, quatro balanças de precisão, um livro de contabilidade do tráfico, pacotes de ácido bórico e diversos materiais utilizados para a dolagem das drogas. O suspeito foi preso em flagrante.

