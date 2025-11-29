BR-381 é liberada após acidente com quatro mortos e feridos em MG
Segundo a Nova 381, que administra o trecho da via, a liberação da pista aconteceu por volta das 20h. Não há retenção no trânsito
A BR-381 foi totalmente liberada na noite deste sábado (29/11) após um acidente na altura de João Monlevade (MG), na Região Central do estado, deixar quatro pessoas mortas e outras duas feridas.
Segundo a Nova 381, que administra o trecho da via, a liberação da pista aconteceu por volta das 20h. Não há retenção no trânsito na região, segundo a concessionária. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também confirmou que a rodovia foi liberada.
O acidente aconteceu por volta das 15h30, na altura do km 356 da rodovia. Um automóvel VW Gol, com seis ocupantes, teria invadido a contramão de direção e batido de frente com um caminhão que seguia na faixa contrária, segundo relato de testemunhas no local.
Os dois sobreviventes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde.
O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atender à ocorrência.
