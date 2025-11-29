Jovem que estava desaparecida na Grande BH é encontrada 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Danielle Aparecida Pereira, de 26 anos, que estava desaparecida desde terça-feira (11/11), após sair para pegar um ônibus em Brumadinho, na Grande BH, com destino à rodoviária da capital mineira, foi encontrada neste sábado (29/11).

Em conversa com o Estado de Minas, Ivanete Pereira, mãe da jovem, disse que a filha foi encontrada por uma mulher vagando pelas ruas em Esmeraldas, na Grande BH. Ivanete contou que a filha teria ficado todos estes dias nas ruas.





Segundo a mãe, essa mulher acolheu a filha em sua casa e entrou em contato com a família. Ivanete recebeu um telefonema da cunhada para avisar que a filha tinha sido encontrada, mas ainda não conversou com a jovem. Ainda de acordo com a mãe, a filha teria se perdido no meio do trajeto, mas viajava sem telefone celular e teria perdido todos os pertences. Porém, não soube dizer se a jovem teria sido vítima de assalto ou alguma violência.

Ela acredita que a filha se perdeu, mas não soube explicar o motivo. Disse também que a jovem faz uso de medicamentos, sem explicar quais. A cunhada, o irmão e a filha de Ivanete estão indo para Esmeraldas buscar Danielle.

A jovem mora com a mãe em Rio Vermelho, na Região Leste de Minas, e estava no distrito de Fundão, em Brumadinho, visitando a irmã. Após o trajeto até Belo Horizonte, quando ocorreu o desaparecimento, Danielle pegaria outro ônibus para retornar à cidade de origem.